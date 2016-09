Ordenaron paralizar la actividad de Barrick Gold en Veladero tras un nuevo derrame

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, confirmó esta madrugada que ordenó detener "en forma preventiva" toda la actividad de la empresa Barrick Gold en la mina Veladero, tras un nuevo derrame.



"He ordenado, en forma preventiva, detener totalmente la actividad de la mina hasta que se determine que no existe riesgo alguno", expresó el mandatario provincial durante una conferencia de prensa brindada este jueves.



El "incidente" fue confirmado por la propia empresa a través de un comunicado, en el que aseguró que "no hubo contacto con el agua" y que, por lo tanto, "no produjo contaminación".



Sin embargo, Uñac ordenó que el ministro de Minería de la provincia se traslade al lugar junto a técnicos especialistas a "a fin de evaluar la magnitud y la real situación".



"Creo que esto es lo que la provincia de San Juan debe realizar y como gobernador entiendo que primero tenemos que determinar la magnitud del incidente y a partir de ahí, así como estoy comunicando ahora la detención en forma absoluta la actividad de la mina, comunicaré otra cosa cuando tenga los elementos que me determinen informar alguna otra situación", concluyó el Gobernador en su contacto con la prensa.



El hecho, que se produjo el 8 de septiembre pero recién fue comunicado el lunes pasado, coincide con el primer aniversario del derrame de más de un millón de litros de agua cianurada en la misma mina, ocurrido el 13 de septiembre de 2015.



Qué dijo el juez

La provincia de San Juan le pedirá hoy al juez penal de Jáchal, Pablo Ortija, que investigue los hechos relacionados con el segundo incidente en la mina Veladero, mientras el magistrado indicó que "no debería hablarse de derrame, porque el líquido cianurado no habría tenido contacto con un elemento externo al valle".



"Entiendo que la paralización de la planta es una decisión política del gobernador, Policía minera me comunicó que no hubo derrame", agregó el magistrado en declaraciones a TN .



Por esta situación, el fiscal de Estado de San Juan, Guillermo De Sanctis, se presenta ante el Juzgado Ordinario de la 2º Circunscripción Judicial.



Según un comunicado difundido esta mañana por el fiscal, la provincia le requerirá al juez "en representación del gobierno y de su población, que se aboque a la investigación de la mecánica del hecho incidental".



En el comunicado se indica que en la presentación judicial pedirá también que la justicia dilucide "todas las circunstancias que lo rodean, con especial énfasis en investigar conductas que pudieran constituir la eventual comisión de delito y en su caso, dar con los responsables del mismo".



