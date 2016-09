Cómo usar una red WiFi pública sin correr riesgos

Conectarse a Internet a través de una red wifi pública es algo cada vez más común; desde la calle hasta hoteles, hospitales, centros comerciales, aeropuertos e incluso en pleno vuelo. Pero muchas veces la conexión no es muy buena y se interrumpe constantemente. Otras, no tenemos cuenta los riesgos que corremos e ignoramos las medidas de protección que nos permitirían navegar de forma mucho más segura.



No sólo nos exponemos al acecho de los hackers y arriesgamos el robo de contraseñas y datos almacenados en nuestro equipo, así como a la infección del dispositivo que estemos usando. La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) dice que "conectarse a redes wifi desconocidas siempre entraña riesgos".



Pero existe una serie de recomendaciones a tener en cuenta para minimizarlos.



Y también para que la conexión sea óptima (y más veloz).



1. Utiliza páginas HTTPS

Tal y como explican los especialistas, "nada es privado en una red pública". Por eso es importante tomar precauciones.



"Las personas se suelen conectar sin pararse a pensar dos veces los riesgos que se pueden cometer al realizar determinadas actividades (como revisar el correo electrónico)", dicen los expertos.



Si la red está encriptada, mucho mejor, pero eso no es suficiente para evitarlos. "Se recomienda utilizar un sistema de correo electrónico basado en web que tenga el protocolo HTTPS durante toda la sesión", dicen los analistas.



El HTTPS (protocolo seguro de transferencia de hipertexto) permite que los datos viajen de forma segura, y puedes saber si estás conectado a una página que lo utilice tan sólo con observar la barra de direcciones ("https://").



No toda la web utiliza la navegación segura, así que vale la pena estar al tanto.



Además, existen extensiones como HTTPS Everywhere, creada por la Fundación de Fronteras Electrónicas (EFF, por sus siglas en inglés) y el Proyecto Tor para "cifrar tus comunicaciones y hacer tu navegador más seguro", explican sus creadores.



2. Evita al "hombre en el medio"

En informática, un ataque MitM ("man in the middle", el hombre de en medio o ataque de intermediario, en español) es aquel que desvía las comunicaciones entre dos partes. Por ejemplo, puede interceptar las comunicaciones entre tu computadora o tu celular y la red WiFi, teniendo acceso a todo lo que hacés y recopilando todos tus datos.



En este tipo de ataque, los hackers intentan insertarse entre los usuarios y un punto de acceso "identificando oportunidades fáciles y vulnerabilidades", dijo Charlie McMurdie, analista de seguridad de la consultora Pricewaterhouse Coopers.



Se trata de un problema de seguridad serio al que todos nos exponemos al conectarnos a una red WiFi. La compañía norteamericana Verisign dio una serie de recomendaciones para protegernos frente a este tipo de ataque:

Verificar el "brillo verde" en la barra de navegación (indicador legítimo de HTTPS).

Descargar la ultima versión de tu navegador.

Usar credenciales de autenticación de dos factores para acceder las cuentas importantes.

Cuidado con los emails de desconocidos: no hagas clic en los enlaces, que pueden mostrar un texto pero llevar a un sitio apócrifo.



3. Desactiva la sincronización de archivos

Cuando nos conectamos a una red (ya sea pública o privada), muchos de nuestros dispositivos "realizan tareas de segundo plano sin la participación directa del usuario", explican los especialistas del OSI.



De esta manera, nuestras fotos, agenda, calendario y correo electrónico se sincronizan, e incluso a veces se ejecuta automáticamente una copia de seguridad.



Los expertos aconsejan deshabilitar esta función cuando nos conectemos a una red no segura, como es el caso de una red WiFi pública.



Para hacerlo, tan sólo tenés que desactivarla entre las opciones de los ajustes generales de tu dispositivo.



4. Conéctate a través de una VPN

Una conexión VPN (siglas de "virtual private network") es una red privada virtual que permite crear una red local sin necesidad de que sus integrantes estén conectados entre sí.



A través de su servidor, la información viaja del dispositivo a ese dispositivo remoto, pero sin interactuar con otros dispositivos de la red que les da conexión, haciendo que la comunicación sea mucho más segura.



Su acceso está protegido, la conexión suele ser cifrada y permite que la transferencia de datos sea más fiable. Pero ¡ojo!, su seguridad no es infalible. Si no confiás en el proveedor, no te conectes a ella.



5. ¡No te muevas!

Si querés recibir una señal óptima, lo mejor es que te muevas lo menos posible cuando te conectes a una red WiFi pública. De esta forma, el número de interrupciones será menor.



El motivo es que las redes públicas, especialmente las de superficies grandes como aeropuertos, suelen tener varios puntos de acceso, a donde llega parte de la señal del router, explican desde CNET.



Si caminás de una zona a otra puede que tu dispositivo intente seguir conectado al mismo punto de acceso y por eso la conexión es lenta.



Así que lo mejor es que evites moverte en la medida de lo posible, sobre todo si estás en un edificio o infraestructura grande.



6. Usa antivirus y cortafuegos

Utilizar un buen antivirus es fundamental para protegerte, pues será la primera herramienta que te indique que algo va mal. Consumen mucha batería, pero podrían ahorrarte algún que otro disgusto. Los expertos recomiendan tener un solo antivirus.



En el caso de los cortafuegos, también conocidos como firewall, son la primera línea de defensa ante un ataque a tu red desde Internet, y registran todo ingreso y salida de datos en tu equipo. En caso de detectar algún comportamiento sospechoso, emite un alerta de bloqueo.



Y es que, aunque en informática la seguridad absoluta no existe, lo mejor es que hagas lo posible por evitar los riesgos en la mayor medida de lo posible.



7. Usa el sentido común

Por supuesto, utilizar el sentido común siempre es importante. Por ejemplo, es aconsejable que no repitas la misma contraseña en todas tus cuentas: será más fácil para que los piratas informáticos se adueñen de tus datos.



Tampoco te conectes a redes que no reconozcas o cuyo nombre te parezca sospechoso. Ni realices gestiones bancarias u otros movimientos delicados cuando estés conectado a una wifi pública, por más segura que te parezca.



Siempre que sea posible, confirma con la empresa u organización que la red a la que te estás conectando es efectivamente la suya.



Y evita la descarga de aplicaciones que no conozcas.



Fuente: La Nación