Gran Abierto de Ajedrez, en Vélez

Este sábado se llevará a cabo el torneo Abierto en el Club Atlético Vélez Sarsfield, ubicado en calle Sarmiento Nº 1.170, con motivo de celebrar el 88º aniversario de la institución velezana, que contará con la colaboración de la dirección de Deportes de SFVC.



La competencia no será válida por ningún ranking y se invita a participar a jugadores de toda la provincia.



Se jugará por sistema Suizo a 7 rondas y un ritmo de juego de 7 minutos con incremento de 3 segundos con relojes digitales, mientras que para relojes analógicos el ritmo de juego será de 10 minutos para cada jugador.



El horario de inicio será a partir de las 15.30, receptándose las inscripciones hasta 15 minutos antes de su inicio. También se aceptarán inscripciones tardías hasta antes del comienzo de la tercera ronda, otorgándose bye de medio punto por cada ronda.



El costo de inscripción será de $ 20, mientras que para los menores de 18 años será gratis.



Premios en efectivo:

1) $ 300

2) $ 200

3) $ 100

4) $ 50

5) $ 50

6) $ 50

7) $ 50

8) $ 50

9) $ 50

10) $ 50



Mejor Femenino: $ 50; mejor Sénior Supra 60: $ 50; mejor Juvenil Sub 20: $ 50.



Premios especiales:

Mejor Sub 16, Mejor Sub 14, Mejor Sub 12, Mejor Sub 10 y Mejor Sub 8.



En total, 18 premiados.



Importante: los premios no son acumulativos.



Además, desde la organización se hace saber que habrá un agasajo para todos los presentes.



El arbitraje de la prueba estará a cargo del árbitro de Ajedrez Regional, Luis Jalil.