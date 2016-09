La ex presidenta Cristina Kirchner brindó un extenso discurso hoy en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ante militantes. Durante más de una hora cuestionó al gobierno de Mauricio Macri, en particular por sus medidas económicas que consideró contrarias a las necesidades sociales básicas. También habló de "volver" a través de un "frente nacional", aunque no brindó definiciones sobre una posible candidatura suya en las próximas elecciones.





"En la Argentina hoy hay hambre. Las maestras volvieron a tener que comprar víveres porque los pibes llegan a la escuela sin desayunar. Hay hambre porque creció la desocupación y la plata no alcanza. Hay gente que tuvo que suprimir cosas de los chicos. Se redujo el consumo de leche", dijo ante trabajadores del Estado que festejaron con aplausos su presencia.





"El otro eje es la reapertura de paritarias para el sector asalariado. ¿Cómo vas a aumentar el salario un 20 por ciento y los servicios el 300? ¿De dónde surge esto? Hay que centrar las discusiones en las cosas cotidianas que le pasan a la gente", agregó.





También habló de inseguridad: "Antes un caso era repetido mil veces y parecía que eran mil. Ahora hay mil asaltos y no te lo dice nadie y tenés a la inseguridad convertida en los principales problemas que tiene la sociedad".





Sobre la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva a ser gobierno, dijo: "Una señal clara es cuando vemos discusiones que no le importan a nadie. Cuando ves sobredimensionadas estas discusiones ves una oposición sin vocación de poder ni ganas de volver a ser gobierno. Me parece que todo dirigente que quiera volver a ser gobierno no tiene que seducir a otros dirigentes ni pelearse. Tiene que seducir a la gente", clamó.





Una vez afuera añadió: "Hay que ser inteligentes para poder reconstruir una unidad que es imperiosa y ayudar al resto de los argentinos y también para hacerlo en defensa propia. Siempre voy a estar junto a ustedes de cualquier lugar. No me interesan los lugares, ya ocupé todos los lugares a los que podía aspirar y siempre lo he hecho a través de la representación popular. No me desvela ningún lugar. Al contrario, me desvela ayudar a poder reconstruir una fuerza política que le devuelva a los argentinos no solamente las esperanzas, ni las cosas que les han arrebatado, sino que les devuelva otra vez la libertad. Porque en definitiva es lo mas importante, más que la igualdad. Que te permite elegir qué querés ser. Y qué no querer ser", cerró.





Fuente: La Nacion