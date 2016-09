Las FARC se enfocan en ser una nueva fuerza política de Colombia: preparan candidatos para 2018

A menos de un mes de la votación en Colombia por el referéndum sobre el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, uno de los máximos líderes guerrilleros, advirtió que el grupo insurgente va camino a convertirse en una fuerza política y auguró que tendrán candidatos en las elecciones de 2018.





"Nuestra lucha seguirá siendo al lado de los oprimidos, de los menos favorecidos, al lado de los que no tienen tierras para cultivar y son excluidos", señaló Catatumbo, en una entrevista con Diario Las Américas.





El líder guerrillero indicó que la decisión de hacer política genera "un nuevo reto" en la organización insurgente.





Asimismo, se mostró confiado en que el próximo 2 de octubre los colombianos aprobarán el acuerdo de paz: "Estamos completamente convencidos de que el acuerdo tendrá un apoyo masivo por parte de todo el pueblo colombiano".





"El mayor anhelo de todos los colombianos es la paz", remarcó.





Consultado sobre qué ocurriría si el referéndum que impulsó el presidente Juan Manuel Santos no recibe el apoyo de la población, el comandante del Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano (BOCAC) aclaró que "la paz no tiene reversa" y destacó que el acuerdo alcanzado con el Gobierno "es un nuevo modelo de justicia restaurativa".





"Este es un nuevo modelo de justicia restaurativa, que según los expertos es uno de los mejores del mundo. Tiene como base el esclarecimiento de la verdad y de lo ocurrido para restaurar los cimientos de una sociedad devastada y destruida por la guerra. Es una nueva forma de hacer justicia".





Catatumbo, por su parte, aseveró que las FARC apuntan "a la reconciliación", después de más de medio siglo de guerra, y explicó qué representa la palabra "perdón" para el grupo insurgente.





"El perdón es mucho más que una simple palabra e implica reconocimiento y procesos complejos que no pueden ser convertidos en shows mediáticos. Es más bien un acto íntimo que implica reconocimiento y compromiso de no repetición", argumentó.





El líder guerrillero evitó referirse a la cifra de insurgentes que se desmovilizarán y a la cantidad de menores reclutados por las FARC: "Tal y como está pactado de común acuerdo con el Gobierno, una vez iniciadas las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, se hará público el número de quienes integran las FARC, antes, no".





A pesar del acuerdo de paz alcanzado, el comandante de las FARC concluyó advirtiendo que en Colombia el paramilitarismo continuará siendo una amenaza. "El paramilitarismo va a ser una amenaza muy seria para lo que se viene. La realidad en las regiones es que la presencia paramilitar crece. Lo que acordamos es apenas un primer paso para esclarecer y combatir el fenómeno".





Fuente: Infobae