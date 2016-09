Los primeros 600 mil jubilados ya pueden consultar en la web de la ANSES su haber recalculado

Los primeros 600.000 jubilados y pensionados incluidos dentro del programa de reparación histórica y que empezaron a cobrar en septiembre o lo harán durante octubre y noviembre ya pueden consultar en la web de la Anses su haber recalculado, informó ese organismo.





Se trata de los primeros pagos que la Anses implementará en etapas: la primera comenzó este mes y abona junto con el calendario de pago habitual el reajuste automático a 264.436 jubilados y pensionados que no hayan iniciado juicio y estén en condiciones de mayor vulnerabilidad.





El segundo reajuste automático se hará en octubre a otros 216.000 jubilados y pensionados que tampoco hayan iniciado juicio y cumplan los requisitos estipulados para el pago automático.





"Son todos casos de jubilados sin juicio contra la Anses, a los que que se les reajusta automáticamente. Luego los jubilados tendrán que homologar el acuerdo en base a un cronograma que se coordinará con el Poder Judicial y se informará a cada uno", precisó el organismo en un comunicado.





Las condiciones de acceso para el reajuste automático de esos dos primeros grupos incluyen para los jubilados menores de 80 años que el valor de recomposición histórica no supere los 1.698 pesos mensuales y que el haber recompuesto no supere los 14.152 pesos.





En tanto, para los jubilados mayores de 80 años, el valor de recomposición histórica no debe superar los 5.661,16 pesos mensuales y el haber recompuesto no debe ser mayor a 14.152 pesos.









La Anses informó que "en todos los casos los jubilados deben tener registrada su huella digital" y que "tendrán seis meses para aceptar la propuesta desde la página web del organismo".





Existe además un tercer grupo compuesto por unas 120.000 personas que con sólo aceptar la propuesta en la web de la Anses podrán acceder al pago en noviembre.





Para consultar si los jubilados están alcanzados por la reparación histórica deberán ingresar en www.anses.gob.ar, sección "Mi Anses", completar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.





Luego deberán actualizar los datos personales en el ícono de contacto, presionar el botón de "reparación histórica" del menú izquierdo y luego el botón "ingreso jubilado”.





El sistema le informará si está incluido o no, y en caso de ya poseer la información del monto, le mostrará el haber actual y el haber con reajuste, señaló el organismo previsional, que recordó que los abogados deberán registrar su huella digital una sola vez y que el mismo registro sirve para todos sus representados.