Macri: "Argentina tendrá un presupuesto tras una década en la que hubo un dibujo"

La presentación formal del proyecto de gastos y recursos del próximo año la realizará mañana, a las 10, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, en la Cámara baja.





El ministro, al participar esta mañana del Foro de Inversión en el Centro Cultural Kirchner, dijo que la proyección del crecimiento del 3,5 por ciento previsto en el Presupuesto 2017 será "el más alto de los últimos seis años" y que "por primera vez en muchos años el Presupuesto dirá la verdad".





El proyecto de Presupuesto contempla un crecimiento del 3,5 por ciento, un dólar promedio a 18 pesos, una inflación del 17 por ciento, un déficit fiscal del 4,3 por ciento, que será cubierto con un alto endeudamiento estimado en 15 mil millones de pesos.





Uno de los aspectos relevantes de la iniciativa es que el Poder Ejecutivo resignará los superpoderes con los que cuenta, dado que se reformulará el artículo 37 de la ley de Administración Financiera y se limitará en un 10 por ciento el monto que la jefatura de Gabinete puede reasignar a otros gastos.





En la actualidad, el artículo 37 autoriza a la Jefatura de Gabinete a "disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto".





El proyecto de ley prevé ponerle un tope del 10 por ciento a partir del 1 de enero próximo.





Sobre este punto, el presidente de la comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina, dijo que la iniciativa que ingresará mañana es "muy realista" porque no tiene subestimaciones de recursos con lo cual tampoco habrá discrecionalidad en el gasto".





El legislador dijo a Télam que también se acotará "cualquier discrecionalidad" porque "vamos a reformar el artículo 37 para acotar los superpoderes que tuvo el gobierno kirchnerista" y que la idea es limitar aún más "en forma gradual esas facultades" durante los próximos años.





También opinó sobre la iniciativa el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. La posición de esta fuerza es clave para el oficialismo dado que necesita el respaldo de esta bancada en Diputados para sancionar el proyecto, junto con el aval de los senadores peronistas que se referencian con los gobernadores.





Massa dijo que impulsarán que en el presupuesto 2017 "se consolide el sistema federal", se mantenga los programas de empleo financiados por el Estado, se otorgue un aumento de emergencia a los jubilados y se realice una reforma del impuesto a las ganancias.





El ex candidato a presidente aseguró que su fuerza va a plantear además, la necesidad que "el trabajador no pague impuestos a las ganancias en el aguinaldo de diciembre y se discuta el mínimo no imponible y las escalas" de la cuarta categoría.





El macrismo no sólo apuesta a recortar sus facultades para reformular el presupuesto sino que está planteando un tratamiento opuesto al que realizó el kirchnerismo cuando sólo se hacían dos reuniones, una para que expongan los funcionarios del Palacio de Hacienda y otra para emitir despacho.





Por su parte, Laspina dijo que "acá habrá un verdadero debate" ya que "esto no sucedió en los últimos diez años" y en ese sentido adelantó que el martes concurrirán para abrir el debate el viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste, y el secretario de Finanzas Luis Caputo.





Señaló que concurrirán a la comisión los ministros que concentran el mayor monto de recursos como el titular de la cartera de Interior, Obras Públicas y Viviendas Rodolfo Frigerio, y el de Transporte, Guillermo Dietrich.





Además el gobierno de Macri requiere consenso parlamentario para lograr sancionar el presupuesto y para eso apuesta a las conversaciones que está encarando con el massismo, el bloque justicialista y otras fuerzas menores dado que es minoría en ambas cámaras.





En ese acuerdo batallarán los gobernadores-claves para votar el proyecto en el Senado- que buscarán tener la mayor cantidad de obras públicas, y eludir la ley de responsabilidad para poder endeudarse sin pedir autorización al gobierno nacional como lo establece esa norma.





Otro tema que se colará en la discusión del presupuesto es la modificación del impuesto a las ganancias -que será por medio de una ley especial- para la cuarta categoría. A lo que también se sumará otra discusión que es que la mayoría de los gobernadores no quiere que se disminuya la recaudación por este tributo, que se distribuye de acuerdo a la ley de Coparticipación Federal.