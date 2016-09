“A Leo le di otra oportunidad porque esto también me podría haber pasado a mí”

Tras el escándalo que se generó en la última semana, Amalia Granata y Leo Squarzon se mostraron más enamorados que nunca en Revista Caras, intentando dejar atrás la infidelidad del empresario y tenista con una diseñadora misionera llamada Paula Linda.





“Cuando me enteré de todo hablamos más de una hora tranquilos porque en mi casa jamás se grita ni se pelea ni se discute. En un momento Leo se empezó a descomponer. Le tomé la presión y no estaba bien. Y como tiene antecedentes de un ACV hace 10 años terminamos la charla ahí porque lo vi muy mareado. Lo cuidé hasta el día siguiente. Le di una segunda oportunidad porque es algo que también me podría haber pasado a mí. Pienso que esto nos unió y nuestra relación está más sólida que antes”, confiesa Amalia, que está en el sexto mes de su embarazo (tendrá un varón junto a Leo, al que llamarán Roque).





“Yo me hago responsable de todo lo que generé y lo hablé con ella puertas adentro. Creo que no le debo explicaciones a nadie más que a ella. Se las di y ella me perdonó porque sintió que le dije la verdad de cómo fueron los hechos, porque hay amor y porque en estos seis meses que estamos juntos formamos una familia increíble”, señala Leo, y agrega: “Estoy en un momento de autocastigo conmigo, me replanteo lo que hice todo el tiempo y me siento en deuda con ella y lo estaré por mucho tiempo”.





Y mientras ambos vuelven a construir la confianza en la pareja, posan súper cariñosos a la espera de la llegada del pequeño Roque.





Fuente: Exitoina