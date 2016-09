Echaron a dos empleadas y dos funcionarios de salud de Quilmes por fumar marihuana

El director del servicio de Emergencias de Quilmes y el director de una unidad sanitaria de ese partido fueron echados de sus cargos luego que subieran fotos a una red social en la que aparecen fumando marihuana junto a dos empeladas administrativas del municipio, quienes también fueron despedidas.





César Altea, quien dirigía el Comando Radioeléctrico de Emergencias Médicas (CREM), fue despedido el viernes de su cargo por el Secretario de Salud de Quilmes, Miguel Maiztegui, quien detalló a Télam que "Salud es un área muy sensible. Por eso cuando el viernes a las 17 me enteré de las fotos, a las 18 lo separé de su cargo".





Agregó que lo separó "junto a un director de la unidad sanitaria más grande de Quilmes y a dos empleadas administrativas que aparecen en esas fotografías".





El titular de la cartera sanitaria quilmeña destacó que "no se puede permitir, ni en esta ni en cualquier otra situación, que ningún funcionario con jerarquía suba a la web ese tipo de fotos".





"No me meto en la vida privada de las personas, pero no podemos permitir esas actitudes públicas de personas que estén ejerciendo un cargo jerárquico", enfatizó.