Hillary Clinton justificó porqué no reveló su neumonía: "No parecía gran cosa"

La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, dio la primera entrevista tras su abrupta retirada del homenaje del 11-S del domingo pasado, evento durante el cual se viralizó un video en la que se la veía con dificultades para mantenerse en pie. La exprimera dama explicó que no quiso la neumonía que le diagnosticaron el viernes pasado porque pensó que "no parecía gran cosa".





Con la salud de la candidata en el centro de la campaña y, a menos de dos meses de las elecciones, el tambaleo y desvanecimiento que sufrió el domingo pasado causaron revuelo y el impacto de la tardía revelación del diagnóstico de neumonía le dio un nuevo giro a la complicada carrera hacia la Casa Blanca.





Para aquietar las aguas, Clinton (que canceló su agenda política por unos días para descansar) salió a tranquilizar en un entrevista telefónica con la cadena CNN. "Se suponía que tenía que descansar cinco días. Eso fue lo que me dijeron el viernes y obviamente no seguí ese sabio consejo", dijo. Y confesó que, aunque ya se encuentra "bien", ha decidido hacer caso a sus médicos y descansar unos días para curarse completamente de la neumonía.





La candidata sostuvo que sintió que debía ir al acto en homenaje a las víctimas del 11-S en Nueva York a pesar de su enfermedad porque ella había sido senadora representante de ese estado en el momento de los ataques.





Ante la presión de periodistas y críticos para que se revele los detalles de su historia médica, desde la campaña de Clinton dijeron que lo harán en breve: "Si no fuimos lo suficientemente rápidos (revelando la información), tomo la responsabilidad por eso", admitió.





La revelación sobre la neumonía, además de impedir ya desdeñar los cuestionamientos de Trump sobre la fortaleza física de Clinton, parecen también destinados a alimentar teorías que desde hace meses circulan profusamente en Internet, con fotos y videos como prueba, acerca de que la ex primera dama está gravemente enferma.





"Algo está pasando, pero solo espero que Clinton se recupere y vuelva a la campaña", declaró por su parte Trump a la cadena Fox. La frase llamó la atención porque muchos analistas esperaban que el candidato republicano, que en varias ocasiones cuestionó la salud de su rival en plena campaña, esta vez se abstuvo de hacerlo.





Clinton aseguró este lunes en Twitter que se siente "bien" y que retomará "en breve" la campaña electoral que tuvo que suspender a raíz de una neumonía. "Gracias a todos por sus buenos deseos. Me siento bien y mejorando", expresó Clinton en un mensaje, para seguidamente afirmar que se sentía "ansiosa por retornar. Espero verlos en breve".





