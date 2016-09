¿Palito para Cande Ruggeri? Jazmín Laport: "Yo jamás podría bailar con mi papá"

"Desde que tuve uso de razón me apasionó el baile", le comentó Jazmín a la revista Pronto. Tiene 21 años, es la hija de Osvaldo Laport y Vivana Sáez y sus cameos esporádicos en el Bailando la convierte en una posible candidata a participar.





A ella le encantaría participar del ciclo que conduce Marcelo Tinelli "porque estudio danza desde chica. Y qué mejor que pasar por toda la variedad de ritmos y entrenar baile todos los días", pero comentó que sus previas "no serían interesantes porque le escapo al escándalo".





¿Seguiría los pasos de Cande Ruggeri que baila junto a su padre Oscar? "Yo jamás podría bailar con mi papá", disparó, luego continuó: "No podría hacer un reaggetón caliente con él. ¡No da! No me veo en esa situación ni loca".





"Cuando me toque mi momento en la tele lo voy a aprovechar", dijo después alegando que jamás aprovechó su apellido: es joven y le sobra tiempo para lucirse. "La gente está convencida que sis sos hijo de, amigo de o primo de ya está, llegaste, tenés el futuro garantizado y te van a acomodar en todos lados. ¡Nada más lejano! Al ser mi viejo un gran actor, todos esperan que uno nazca con ese talento y la presión es más grande", manifestó.





"Me cuesta ensayar con ellos si tengo un casting. Con cualquier otra persona no me importa: te canto, te bailo y te actúo lo que quieras. Pero frente a mis papás me da vergüenza. Pobres, ellos no tienen nada que ver. Es algo mío", comentó luego la actriz que el 21 de octubre en el teatro El Cubo se estrena Stocker, la obra en la que participa.





Fuente: Teleshow