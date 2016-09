Mamet: "Argentina va en la dirección acertada y haremos lo posible por ayudar"

El embajador de los EEUU en Argentina, Noah Mamet, afirmó este viernes que el gobierno norteamericano financiará el comercio bilateral entre empresas argentinas y norteamericanas a través del Eximbank (The Export-Import Bank of the United States), la agencia de créditos para exportaciones de los Estados Unidos.





"Sé que varios acuerdos comerciales nuevos han sido anunciados y nosotros, en la embajada, anunciamos que el Banco Export-Import (Eximbank) del gobierno estadounidense va a financiar proyectos para compañías argentinas y estadounidenses a partir de hoy", señaló el diplomático.





Mamet dijo a Infobae que el Foro de Inversiones y Negocios "superó todas las expectativas" y que "hay mucha emoción y mucha energía" en los organizadores y participantes. "Creo que las percepciones sobre la Argentina han ido cambiando todo el año, por lo cual esto sería un paso más y se trata de tener envión", añadió.





Consultado acerca del acercamiento de los gobiernos de la Argentina y los EEUU luego de la visita de Barack Obama al país, Mamet contestó: "Yo creo que es genial para ambos países tener mejores relaciones bilaterales, pero más que nada es importante para la Argentina estar involucrada con el mundo".





"Ves acá (en el Foro) gente de todas partes: pequeñas compañías, grandes compañías, potenciales inversores. Uno ve una gran diversidad de personas, lo cual creo que es muy importante para la Argentina", consideró.





El embajador norteamericano dedicó elogios para Mauricio Macri: "Creo que la confianza de cualquier país comienza con su Presidente, pero también con su gabinete, gente muy talentosa e inteligente".





"No es fácil, los desafíos son siempre difíciles de sobrellevar, creo que van en la dirección acertada. Obviamente tiene un montón de trabajo por delante y nosotros haremos todo lo posible por ayudar", completó Mamet.





Fuente: Infobae