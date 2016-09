Un ex funcionario de Scioli escondía una caja fuerte en la estatua de un dragón

El procedimiento se realizó en el country Abril de la localidad bonaerense de Hudson, donde la caja fue hallada dentro de la escultura de un dragón en la casa de Carbone, quien se desempeño como tesorero de la jefatura de Gabinete que lideró Alberto Pérez, en la administración de Scioli.





La escultura de dragón, está realizada en metal, mide unos 3 metros de altura y en su vientre esconde un cofre, de un metro y medio, que según dijeron las autoridades, aún no fue abierta.





El fiscal platense, Alvaro Garganta, explicó a Télam que "el procedimiento fue ordenado luego que tareas de inteligencia indicaran que en esa escultura había una caja fuerte" que podría aportar información y elementos de prueba a la causa a su cargo.





"Es la casa de fin de semana de Carbone, él no estaba allí; y la escultura con la caja fuerte está en su jardín", detalló el fiscal.





La medida se adoptó en el marco de la investigación por presuntos "lavados activos y distintas defraudaciones a la administración pública" durante la gestión de Scioli.





Juan Manuel López, asesor de la diputada Elisa Carrió, que impulsó las denuncias contra Scioli, explicó, en declaraciones periodísticas, que "hay sobre Carbone sospechas de manejo de cuentas irregulares por fuera del presupuesto, hay que esperar que se abra la caja fuerte para ver qué hay en su interior".





"Lo de (José) López (con el dinero arrojado a un convento) y lo de Carbone (con la caja fuerte en un dragón) muestran que los hechos no estaban en la imaginación no estaba en Elisa Carrió" sino que se trata de "funcionarios que robaban al Estado", destacó el asesor de Carrió.