Facebook y Twitter trabajan para luchar contras las noticias falsas

Facebook y Twitter ya son parte de una red de más de 30 compañías de información y tecnología que buscan enfrentar las noticias falsas para mejorar la calidad de la información en medios sociales.

Se trata de First Draft Coalition, formada en junio del 2015 con el respaldo de la unidad Google de Alphabet Inc, organización que informó que crearía un código voluntario de práctica, promovería la lectura de noticias entre los usuarios de las redes sociales, y lanzaría una plataforma donde los miembros puedan verificar noticias que son cuestionables.

La plataforma será presentada a finales de octubre, aseguró a través de un correo electrónico Jenni Sargent, directora gerente del grupo.

Los miembros del grupo incluyen al New York Times, Washington Post, BuzzFeed News, Agence France-Presse y CNN, de acuerdo con Reuters.

Facebook, la mayor red social del mundo con unos 1.700 millones de usuarios cada mes, ha sido criticada por su rol en difundir noticias falsas e información errónea entre las tendencias que implementó.

Twitter, con alrededor de 140 millones de usuarios diarios, juega un rol crucial en las noticias de última hora y la difusión de contenido de testigos.