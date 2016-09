Alfonso Prat-Gay: "No hay dudas de que la inflación está bajando"

Pese a que el presidente Mauricio Macri se ocupó de dividir Economía en varios ministerios para evitar la figura del superministro, no hay dudas de que para los hombres de negocios el de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, es posiblemente la persona más relevante del gabinete económico. Ante un auditorio lleno, casi tanto como un día antes durante el discurso de apertura de Macri, Prat-Gay les aseguró a los empresarios, inversores y ejecutivos presentes que "no hay dudas de que la inflación está bajando", y anticipó que ya se están evidenciando señales de la recuperación que estaba prevista para "el famoso segundo semestre".



El ministro dijo que, aun si se le quita el efecto del congelamiento de las tarifas, la inflación del mes pasado informada por el Indec, del 0,2%, sería positiva en apenas 0,9 por ciento. "Los números ratifican que la inflación baja: 4%, 3%, 2%, 1%. No hay ninguna duda de que está bajando", subrayó Prat-Gay quien hace apenas días polemizó con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, precisamente por afirmar que la inflación ya no era un problema.



En tal sentido, Prat-Gay también aprovechó para deslizar un mensaje para los gremios, que reclaman reaperturas de paritarias y amenazan con un paro general. Según dijo, dado que las paritarias se acordaron con subas de 2,5% mensuales, cada mes que la inflación sube menos de 2,5%, los salarios recuperan poder adquisitivo. "Y llevamos dos meses (de inflación más baja)", sentenció.



En un auditorio en el que en primera fila lo escuchaban algunos de los principales banqueros locales -Facundo Gomez Minujin, JP Morgan; Enrique Cristofani, Santander; Eduardo Tapia, Raymond James- el ministro azuzó una vez más a los empresarios por su cautela a la hora de invertir, y buscó transmitirles optimismo. No sólo enumeró los logros de la gestión, sino que además aseguró que hay varias señales de que comenzó la recuperación de la economía, de cara al último trimestre del año. Además de la inflación en baja, dijo, las economías regionales ya muestran un repunte gracias a la incipiente recuperación de Brasil, se está sintiendo la mejora del campo, y está recuperándose la obra pública.



"El Gobierno ha evitado la crisis a la que nos llevaba el Gobierno anterior; la foto más clara es Venezuela", aseguró Prat-Gay. "Y al mismo tiempo es un nuevo régimen que genera empleos dignos. Estamos por iniciar la discusión presupuestaria, es la primera vez en años en que el Presupuesto dice la verdad y el Congreso discute sobre la verdad. Es una señal importante de mejora de la institucionalidad", continuó.



Presupuesto 2017

Tal como trascendió ya hace algunas semanas, Prat-Gay confirmó que en el presupuesto el Gobierno contempla una proyección de crecimiento de 3,5% para 2017. "Será el inicio del proceso de desarrollo al que estamos apuntando. Es el crecimiento más alto en los últimos 6 años. Será la confirmación de lo que muchos están mirando, a mi juicio con mucha cautela. Yo los quiero felicitar porque están en el lugar adecuado y en el momento adecuado", cerró Prat-Gay, que se valió de un correcto aplauso del auditorio, plagado de uno de sus públicos más fieles.



Fuente: La Nación