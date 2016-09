Federal B: Complicado viaje tiene Defensores a Santiago

Instituto Deportivo Santiago recibirá esta tarde a las 16.00 a Defensores de Esquiú en un duelo de punteros, imperdible y con arbitraje de Daniel Mercado, de La Rioja. El partido corresponde a la séptima fecha del torneo Federal B, y no deja de ser una sorpresa la realidad de estos dos equipos que se encuentran en lo más alto de las posiciones. Para el equipo de Gustavo Quinteros, será otra difícil prueba, quizás una de las más importantes como visitante, aunque el plantel viene con la moral en alto y dispuesto a dejar hasta la última gota de sudor en la cancha.



El “Sagrado” de Piedra Blanca viajó con la idea de conservar el invicto y para eso serán fundamentales los hombres que ponga en cancha, sabiendo que, en el último encuentro, el director técnico tuvo que hacer varias modificaciones por lesiones de sus jugadores.



Los dos equipos llegan con la valla menos vencida en el torneo, lo que muestra a las claras que los sistemas de juego han dado sus frutos. En el equipo local, dirigido por Juan Carlos Roldán, no se avizoran grandes cambios y se presume que pondrá en cancha casi a la totalidad de los titulares que vienen de vencer a Sarmiento.



El “Rulo” se fue de Andino



El cordobés Ricardo González, ex técnico de Villa Cubas, dejó de dirigir al equipo de Andino por una mejor oferta de San Juan. La salida sorprendió a la dirigencia.