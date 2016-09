Problemas por la falta de nichos en el cementerio municipal de Capital

Así lo dio a conocer el referente del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Walter Arévalo, quien explicó además que, tras la falta de espacio en el cementerio municipal, se realiza el traslado de cajones con los restos humanos a un galpón, debido a la falta de mantenimiento e incumplimiento del pago correspondiente al impuesto anual, por costos de limpieza y conservación de cada nicho.



“No hay nichos en el cementerio, a todos los que no pagan se les saca el cuerpo y ponen a otro. Son llevados a un galpón, ahí se dejan los restos extraídos y los familiares se enojan y agreden a los empleados abocados a las tareas de mantenimiento en el cementerio”, señaló Arévalo, quien agregó que el problema de espacio es algo que comenzó a registrarse desde años atrás, sin embargo, no se construyen más nichos.



“A los funcionarios no se les caen ideas. Ya que tienen tantos terrenos por qué no hacen un cementerio parque, a los fines de solucionar lo más rápido posible. Es una decisión política. Queremos una solución inmediata para que los trabajadores puedan desempeñarse tranquilos y normalmente”, expresó.



Años desde su creación

El cementerio municipal es una obra iniciada en el año 1884 por el arquitecto Luis Caravati. Desde entonces son muchos los años que pasaron con una población que creció en la necrópolis hasta que se construyeron nuevos espacios y nichos; sin embargo, es notable el incremento semana tras semana. De acuerdo con lo explicado por los empleados, el traslado de los restos se debe al abandono que muchos nichos presentan y la falta de pago por impuestos de mantenimiento.