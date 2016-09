Fuerte cuestionamiento de los vecinos por la deficiencia del servicio del SAME

El pasado sábado 10 de setiembre, entre las 18.00 y 19.00, una familia de la calle 11 del barrio Valle Chico solicitó el servicio del SAME a través de un llamado telefónico por una descompensación de una beba de 1 año de vida, pero la ambulancia nunca llegó al lugar, según comentaron los vecinos. La menor está con muerte cerebral en el Hospital de Niños.



Gabriela, vecina de la calle 11, contó cómo ocurrió el episodio durante la tarde del sábado: “La casa queda enfrente de la mía. La familia se encontraba festejando el cumpleaños del hermanito de la beba, en ese momento se desmayó en brazos de la madre e inmediatamente salió de su casa desesperada llorando pidiendo ayuda a los vecinos. En ese lapso de tiempo llamamos al SAME y esperamos la llegada de la ambulancia por 10 minutos aproximadamente, que nunca llegó por el barrio, y como no se podía esperar más, el vecino de la esquina sacó su camioneta y la llevó al hospital”.



Sugerencia de los vecinos

Según lo que comentó la vocera, no es la primera vez que falla el Servicio de Atención Médica de Emergencia en el barrio. “Los vecinos del barrio estamos desesperados, ya no sabemos qué hacer ni con quién hablar. Este es un barrio donde viven muchos niños, las esperanzas que teníamos de la instalación de una posta se nos fue, queremos mínimamente una ambulancia con un médico las 24 horas en la entrada del barrio, porque cuando hay voluntad todo se puede”.



Cabe recordar que, el servicio del SAME tiene por objetivo brindar una respuesta adecuada a las necesidades de la población frente a emergencias y urgencias médicas, individuales o colectivas que surgen dentro de la provincia.



Por último, Gabriela ratificó el pedido de una ambulancia para el barrio y la importancia de las personas de escasos recursos. “Para estos casos no hay tiempo para esperar, están en juego las vidas de las personas. Hace un tiempo atrás propuse que en una de las casas que todavía no se entregaron, se instale una posta, pedimos unicamente algo para los padres o para la gente mayor que no tiene en qué movilizarse cuando hay urgencias. Ante esta situación como ya vimos, la gente se termina muriendo”, finalizó.