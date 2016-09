Villa Cubas recibe a Güemes, apurado por seguir sumando

Esta tarde, en el estadio Malvinas Argentinas, Villa Cubas recibirá a Güemes de Santiago en el marco de la séptima fecha del torneo Federal B. El árbitro del juego será el tucumano Sebastián Barrionuevo.



El elenco dirigido ahora por Daniel Hernández, tendrá la oportunidad para comenzar a sumar de a tres luego del empate que logró de visitante frente a uno de los punteros, por lo que el clima cambió en el “León” y ven con buenos ojos la chance que tiene esta tarde de continuar con la levantada. Habrá que ver qué planteo realiza hoy y si se decide a mantener el mismo equipo titular que presentó Hernández en su debut, ya que tendrá la responsabilidad de salir a buscar la victoria desde el comienzo, teniendo en cuenta la gran cantidad de puntos perdidos como local. En este caso se ha trabajado mucho con los delanteros, ya que las oportunidades que se generan, no son concretadas siendo uno de los mayores déficit que tiene el equipo catamarqueño.



Por el lado de Güemes, el equipo dirigido por Pedro Monzón navega en la mitad de la tabla, lo que habla a las claras de lo irregular que ha sido el equipo hasta el momento. De hecho, tras la última derrota, el fin de semana pasado, el DT presentó la renuncia pero no fue aceptada por la dirigencia. En el plano deportivo, el mediocampista Jesús Fared no jugará debido a que fue expulsado en la última fecha. De todas maneras estarán presentes Matías Sacco en la defensa y Carlos Henneberg en la delantera.