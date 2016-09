El peligro detrás del consumo de gaseosas

Las bebidas gaseosas se consumen en grandes cantidades en todo el mundo. Su gran consumo de debe principalmente a la inmensa campaña promocional que las industrias imponen en la sociedad y al desconocimiento por parte de esa sociedad de los efectos adversos que trae para nuestro organismo.





Se debe conocer el efecto de sus ingredientes y no permitir que esta bebida reemplace nutrientes naturales de una dieta, dado que puede tener efectos sobre nuestra salud.





¿Qué compuestos presentan?





Cafeína: es considerada una droga estimulante adictiva y está presente en la mayoría de las bebidas cola y en gaseosas con sabores cítricos. La adicción a la cafeína, sería una de las razones de por qué las bebidas gaseosas más populares la tienen presente entre sus ingredientes. Las grandes industrias de bebidas dicen que solo agregan cafeína para dar sabor a las bebidas. Sin embargo, los consumidores regulares no detectan este sabor. Lo cual sugiere que la adición de cafeína es simplemente para lograr efectos estimulantes en el consumidor.





Endulzantes: Los endulzantes pueden ser el azúcar que todos conocemos (sacarosa) o la fructosa de maíz. Se utilizan en gran cantidad siendo parte de problema que ocasionan.





Otros: las gaseosas también presentan dioxido de carbono, saborizantes, acidulantes y aditivos.





¿Qué efectos producen las bebidas gaseosas en la salud?





Obesidad: La cantidad de carbohidratos simples contenidos en gaseosas consumidos habitualmente por niños y adolescentes ha aumentado en los últimos años. En América Latina la prevalencia de niños con sobrepeso y obesidad sobrepasa el 20% en más de un tercio de los países.Se ha especulado que los refrescos embotellados promueven la obesidad porque el consumo de energía obtenida desplaza la energía que proviene de los alimentos sólidos de la dieta. Así mismo, se especula que el consumo excesivo de estas bebidas se asocia a desplazamiento de la leche, al incremento en el consumo de energía y a la ganancia de peso en niños de 2 a 18 años de edad (Johnson RK 2000)





Osteoporosis: Las personas que consumen bebidas gaseosas, especialmente niños y adolescentes, en lugar de leche u otros productos lácteos tendrán una ingesta de calcio por debajo de lo ideal. La baja ingesta de calcio contribuirá a padecer de osteoporosis.





Estudios han sugerido que la ingesta menor de calcio debido al consumo de bebidas carbonatadas se asocia a mayor cantidad de fracturas óseas entre los niños y adolescentes.

Así mismo, el ácido fosfórico presente en estas bebidas favorece la osteoporosis debido a que disminuye los niveles de calcio y aumenta los niveles de fosfato de la sangre y la excreción urinaria de calcio.





Caries dental y erosión del esmalte dental: Son muchas las investigaciones que sugieren que estas bebidas pueden causar tanto erosión dental como caries. La erosión implica la pérdida del tejido duro de la superficie de los dientes a través de una reacción química con los ácidos que tienen dichas bebidas. De no tratarse pueden causar sensibilidad, dolor y fractura en el esmalte.





Enfermedades cardíacas: Las dietas con altas cantidades de azúcar pueden contribuir a desarrollar enfermedades cardíacas en personas con síndrome metabólico. Estas personas presentan insulino-resistencia, hipertensión arterial, altos niveles de triglicéridos, obesidad abdominal y altos niveles de azúcar en sangre.





Así mismo muchos estudios han descubierto que las personas que consumen 1 o más gaseosas por día, ya sea dietética o no, tienen un 50% más de riesgo de desarrollar el síndrome metabólico que con el tiempo traerá enfermedades cardíacas.





Son muchas las afectaciones que generan y poco el conocimiento sobre las mismas. El consumo descontrolado, ya es un problema que afecta de forma imponente a la Salud Pública de varios países, por lo que es importante el desarrollo de campañas para moderar su consumo.





Fuente: Iprofesional