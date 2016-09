Un romántico: en plena crisis, Fantino le dedicó un premio a Lanzoni

La crisis que atraviesan Alejandro Fantino y Miriam Lanzoni está reconocida por ellos mismos. Sin embargo, en medio de la alegría por el Martín Fierro al Mejor Programa de Juegos/Entretenimientos/Reality que recibió por el ciclo “Escuela para maridos”, el conductor tuvo una especial dedicatoria para su mujer.





“Recién nos estábamos riendo porque hicimos una versión del programa para Argentina, otra para México y una para Colombia. En la mexicana se separó el conductor, en la versión colombiana se separó el coconductor... y yo la lucho para no perder”, expresó, en clara alusión a la situación por la que atraviesa con su pareja.









“Estamos peleándola. ¡También se separó Alessandra! Yo todavía no, pero la voy a luchar y voy a ganar ese partido”, se ilusionó Fantino.





“Cuando en Estados Unidos presentás un curriculum está bueno que hayas quebrado una empresa porque lo toman en cuenta, espero que yo no”, agregó.

Vale recordar que días atrás el conductor de “Animales Sueltos” había declarado que “nosotros llevamos 13 años juntos, entre idas y vueltas, y 10 casados” y que “en una pareja de 10 años es natural que pueda tener una crisis”.





En tanto, respecto al hecho de que ella ya no conviva en Tigre con él, lo justificó diciendo que “Miriam desde hacía algún tiempo que se quedaba en el departamento de Capital porque va a El Trece, y si no se tenía que despertar a las 6 de la mañana allá. Eso fue todo, en lugar de quedarse dos días a dormir se quedaba tres, es sólo eso”.





“No es un punto final, son puntos suspensivos”, concluyó al respecto.





Fuente: Big Bang New