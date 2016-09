Importantes CEO protagonizaron el panel sobre inversiones en la Argentina con perspectiva global

El director ejecutivo del Grupo Techint, Paolo Rocca, sostuvo este martes que "la Argentina ofrece una oportunidad inigualable" para los inversores "con alta tasa de retorno".





Rocca participó junto con otros CEOs de empresas líderes a nivel internacional de una mesa de debate sobre "La perspectiva global de invertir en la Argentina", en el marco del Foro de Inversiones de la Argentina, que se desarrolla hasta el jueves en el Centro Cultural Kirchner.





El director ejecutivo de Techint consideró que "hoy las condiciones están dadas para generar inversiones" en la Argentina, país que viene de "una década negativa", pero que esa misma circunstancia "abre las puertas a las inversiones" porque mejora su tasa de retorno.





Rocca fue el mas optimista de los CEO que disertaron en el primer panel del Foro de Inversión y Negocios moderada por la periodista de CNN Patricia Janiot. Roca aseguró que "hoy que la Argentina "ofrece oportunidades inigualables" de inversión que hoy no existen en muchas partes del mundo".





El empresario argentino planteó que uno de los retos es "crear empleo para todo lo gente que no lo tiene, darle entrenamiento y ver la educación como un valor". También mencionó "la necesidad de "construir consensos", al sostener que "las políticas de estabilidad son importantes".





El CEO argentino, de raíces italianas, manifestó ademas que "si miramos las variables macroeconómicas estamos viendo o buscando estabilidad política. Argentina a mi modo de verlo ofrece oportunidades inigualables que hoy no se encuentran en muchas partes del mundo".





Rocca compartio el panel con Andrew Liveris, presidente y director Ejecutivo de Dow Chemical Company, Bruno Di Leo, vicepresidente de IBM de EEUU; Steve Saint Angelo, director Ejecutivo para America Latina y el Caribe de Toyota, y sir Martin Sorrel, director Ejecutivo de WPP del Reino Unido.





"Los retornos (de las inversiones que se realicen en la Argentina) van a ser una característica distintiva", expresó el hombre de Techint, quien consideró que "sectores como la agricultura, la energía y la infraestructura" como los más destacados al momento de invertir.





Rocca señaló que las variables macroeconómicas de la Argentina están mejorando y también se refirió a "la estabilidad política" como atractivos para las inversiones.





Por su parte, el presidente de Dow Chemical Company, Andrew Liveris, sostuvo que "la Argentina está lista para ganar si cambia las reglas de juego", porque los inversores "necesitamos certezas".





Esas certezas deben darse en materia de "educación, impuestos, políticas energéticas. También hay que resolver los problemas de corrupción, el de los subsidios y darle transparencia" a la economía.





"Los comienzos de algo consistente" como el camino que quiere emprender la Argentina "tiene que seguir con perseverancia", señaló Liveris.





El titular de Dow Chemical expresó también que la Argentina debe "cambiar las normas" para "encaminarse hacia el crecimiento" económico.





A su turno, el vicepresidente de IBM, Bruno Di Leo, subrayó que su compañía "es el exportador de tecnología informática más importante de la Argentina hacia el mundo".





Tras ratificar su confianza en el crecimiento de la economía para los próximos años y elogiar las condiciones de inversión que presenta el país, Di Leo expresó que "podemos generar un ecosistema floreciente" para los capitales que inviertan en la Argentina.





