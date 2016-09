Cambio de aire en el "Bailando": nuevas rivalidades y alianzas, tras las incorporaciones

Luego de la ola masiva de renuncias en el Bailando, Marcelo Tinelli decidió que se incorporen nuevas parejas al certamen y la gente eligió, por lo que Barbie Vélez, Lizy Tagliani y Nicole Nuemann entrarán en el próximo ritmo. ¿Cómo afectará este cambio de aire a las parejas que están desde principio de año y al jurado? Las peleas y las alianzas que se vienen.





Barbie Vélez vs. Fede Bal





Sin dudas la llegada de la hija de Nazarena al certamen es la que más polémica podría generar. A principio de año y luego de una conflictiva separación del hijo de Carmen Barbieri con denuncias judiciales cruzadas incluidas, la actriz había decidido no participar este año del concurso de ShowMatch.





Sin embargo, luego de que las aguas se calmaran, Barbie decidió que ya era tiempo de retomar con su vida normal y aceptó la invitación de Ideas del Sur. Cabe recordar que cuando el certamen comenzó en mayo, antes de que ella renunciara, había pedido a la Justicia una restricción perimetral que le impedía a Fede Bal estar a 300 metros de ella.





Barbie Vélez vs. Charlotte Caniggia





Seguramente la actriz espera que el jurado le pregunte por sus diferencias con la hija del Pájaro Caniggia y no por Fede Bal. Ambas jóvenes solían salir a bailar con Candela Ruggeri pero parece que Barbie y la hija del "Cabezón" comenzaron a hacer "rancho aparte" y dejaron de invitar a su compañera.





Por otro lado, y con un aire de superioridad, Charlotte dijo que no le importaba y que no quería salir más con ellas porque iban "a lugares medio villa".





Nicole Neumann vs. Carolina "Pampita" Ardohain





Las modelos son protagonistas de una pelea histórica. Todo habría comenzado hace una década cuando Pampita arrancaba con su carrera. En aquel momento, Nicole con Julieta Prandi comenzaron a llamarla "muqui" (por mucama), aunque ambas aseguraron que el apodo ya estaba desde antes y que ellas no eran las autoras. Sin importarle lo que los demás dijeran, Ardohain siguió adelante y nunca les contestó directamente.





¿Qué pasará cuando Pampita tenga que evaluar a Nicole?





No todo son peleas… ¿algunos famosos podrían "aliarse"?





Mientras siempre se habla de las discusiones y cruces entre los participantes, hay otros que son amigos entre sí, lo que les podría servir para armar previas divertidas o para aliarse en caso de que se peleen con alguien.





Barbie Vélez y Candela Ruggeri





La rubia y la morocha son muy amigas entre sí, salen juntas, se hablan constantemente y en más de una oportunidad a la hija del futbolista le preguntaron por la actriz.





Incluso, Candela y su papá, Oscar Ruggeri, están enfrentados con Fede Bal. La llegada de Barbie podría fortalecer a la modelo a la hora de las discusiones o por qué no, darle un respiro y que el jurado deje de preguntarle por su rivalidad con el ex de su amiga.





Nicole Neumann y Lizy Tagliani





La modelo y la actriz son íntimas amigas, desde que Lizy era la peluquera de la modelo. Si bien Tagliani no es conflictiva, siempre responde todo con humor y quién sabe, ¿podría jugar con la pelea entre Pampita y su amiga?





Las tres ingresantes ya habían estado en el certamen. Nicole estuvo en el 2011 y en el 2014 fue invitada por Lizy Tagliani para la salsa de tres. Lizy, por su parte estuvo en el 2014 y el 2015 y Barbie en el 2015.





Este año, por trabajo o por no soportar la exposición, ya renunciaron al certamen Alejandro Lerner, Martín Liberman, Fabián Doman y próximamente lo harían Fer Vázquez de Rombai y Agustín Casanova de Márama, por lo que no se descarta que además de Nicole, Barbie y Lizy y de la Doctora Hot Fernanda Herrera (que también entró a mitad de juego), ingresen más nuevas figuras al Bailando.





