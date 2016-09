El ministro Aranguren decidió desprenderse de sus acciones en la empresa Shell

El Presidente lo confirmó en declaraciones formuladas a la prensa local y, luego, en una entrevista con la señal televisiva de la agencia internacional Bloomberg, en el marco del foro de inversión que se desarrollaba hoy en el Centro Cultural Kirchner: "El ministro Aranguren ha vendido sus acciones en Shell", afirmó Mauricio Macri.



De esta forma, Aranguren tomó la recomendación formulada por la Oficina Anticorrupción, que, tras nueve meses de análisis, emitió ayer un dictamen en el que le aconsejó desprenderse de esas acciones, consistentes en 16,3 millones de pesos en títulos de la compañía, de cuya filial local el ahora ministro de Energía fue CEO durante 12 años.



Otra de las alternativas sugeridas por el organismo a cargo de Laura Alonso había sido de conformar un fideicomiso ciego de administración y disposición, opción por la que finalmente el funcionario no se inclinó.



"Shell tiene una actividad en Argentina que es menor comparada con sus operaciones globales. Sin embargo, entiendo que las formas son importantes", aseveró Mauricio Macri en la entrevista que concedió esta mañana a la señal televisiva de la agencia Bloomberg, en la que destacó la necesidad de "sanar el daño que la corrupción generó".



Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, destacó que Aranguren "es un ejemplo de ética y transparencia" y que actuó "para acallar cualquier duda o cuestionamiento, siguiendo las recomendaciones de la Oficina Anticorrupción".



"Desde el primer momento tanto él como el Gobierno fuimos claros en que no veíamos una incompatibilidad, pero igual él ha querido esforzarse", dijo Peña en declaraciones a radio Continental, en las que destacó asimismo la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, en la que "se aparta de cualquier tema que tenga que ver con Shell justamente para evitar cualquier confusión".



"Argentina hoy necesita dejar bien en claro que no se van a repetir épocas pasadas de falta de transparencia y corrupción", sostuvo el jefe de Gabinete.



Así, la decisión de Aranguren de desprenderse de sus acciones en el Grupo Shell fue revelada esta mañana, luego de que se publicara en el Boletín Oficial un decreto que excusó al ministro de "intervenir durante su gestión en todas las actuaciones que estén particularmente relacionadas" con la empresa Shell.



En ese marco, además, el Poder Ejecutivo resolvió transferir la competencia al respecto al ministro de Producción, Francisco Cabrera.



Si bien la solicitud de excusación el funcionario la hizo el 23 de agosto pasado, según indica el decreto 1006 publicado hoy en Boletín Oficial, la decisión de Aranguren se enmarca en un pedido que hizo en las últimas horas el organismo que conduce Laura Alonso.



En su dictamen, la OA había recomendado que se desprendiera de las acciones o que adoptara "alguna medida patrimonial", tal como la constitución de un fideicomiso ciego de administración y disposición.



Además, el organismo, a la luz del análisis de presunto conflicto de intereses, le hizo saber al funcionario que debía "abstenerse de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las sociedades que integran el Grupo Shell (Royal Dutch Shell cualquiera de sus filiales) y con relación a la fijación de políticas dirigidas específicamente a dicho grupo empresario".



"En caso que se presente una situación de este tipo, el ministro deberá comunicar su excusación al señor Presidente a fin de que designe qué funcionario deberá intervenir en su reemplazo", había consignado el dictamen, a lo que el decreto publicado hoy determina específicamente que quien lo relevará en la toma de esa decisión será el ministro Cabrera.



En ese marco, la norma especifica "que dicha excusación fue resuelta por el mencionado funcionario mediante la resolución del Ministerio de Energía y Minería N° 158 del 23 de agosto de 2016".



Asimismo, en los considerandos del decreto se remarca "que las razones y circunstancias invocadas por el funcionario, como fundamento de su excusación, encuadran en la situación prevista por los artículos 6° de la Ley Nº 19.549 y 15 inciso b) de la Ley Nº 25.188, correspondiendo por lo tanto hacer lugar a tal solicitud".



La disposición publicada en la edición de hoy del Boletín Oficial lleva las firmas del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y de los ministros Cabrera y Aranguren.



Fuente: Télam