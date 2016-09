Detuvieron a Omar "Caballo" Suárez, el sindicalista preferido de Cristina Kirchner

La Justicia detuvo a Omar "Caballo" Suárez, quien estuvo 27 años al frente del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU) y fuera conocido como el gremialista "favorito" de la ex presidenta Cristina Kirchner.



Suárez fue detenido esta mañana en Comodoro Py, luego de que el juez Rodolfo Canicoba Corral firmara una orden de detención que regía desde anoche. El magistrado lo procesó por asociación ilícita.



Suárez fue denunciado por extorsión a empresarios y entorpecimiento del tránsito marítimo: apretaba a empresarios a cambio de dinero y, si no pagaban, los barcos no entraban al puerto. El magistrado llegó incluso a intervenir el gremio y determinó que a comienzos del año próximo se debe llamar a elecciones.



Los hechos por los que fue detenido Suárez están relacionados al sindicato de obreros marítimos, a la obra social a la fundación, a la mutual y a empresas vinculadas con el SOMU.



Canicoba Corral dictó además otros diez procesamientos de integrantes de esa supuesta asociación ilícita, aunque sólo dispuso la detención de Suárez y un embargo sobre sus bienes por diez millones de pesos.



"Suárez ya está procesado por dos delitos bastante graves, que están al borde de ir a juicio oral. Y ahora hay una ampliación por delitos muy graves. A él se le imputa ser el jefe y organizador de una asociación ilícita, aunque al resto no les cayó la orden de detención. De alguna manera, por haber entorpecido la investigación se decidió ayer dictar la prisión preventiva", señaló esta mañana el magistrado.



En declaraciones a radio Splendid, Canicoba Corral aclaró que Suárez ya fue indagado hace diez días, que actualmente se encuentra "comunicado" y que tomó la decisión luego de evaluar "todos los elementos recabados" en la causa.



Acusado de lavado

La semana pasada, "Caballo" Suárez sumó una nueva denuncia penal en su contra. El fiscal Ramiro González lo imputó por lavado de dinero tras una denuncia de la interventora judicial del gremio, Gladys González. La causa también recayó en el juzgado de Canicoba Corral.



La Justicia sospecha que varias sociedades comerciales atribuidas a Suárez y familiares suyos cometieron irregularidades con fondos provenientes del SOMU.



En el Gobierno, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, denunció que "el Caballo Suárez extorsionaba a las empresas [de navegación] para que paguen sobrecostos de entre 500 y 700 por ciento respecto de lo que vale en el mundo".



El fiscal González sostuvo que el dinero producto de actividades ilícitas de Suárez, como la extorsión, era invertido en el negocio naviero, a través de distintas sociedades integradas por personas vinculadas a él, como la Fundación Azul, para el cuidado y preservación del medio ambiente marino, fluvial y lacustre; Marítima Maruba SA, Mercantes SA, Pescamarine SA y San Jorge Marítima SA.



