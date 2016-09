Federal B: En Villa Cubas se respira otro aire

Luego del alentador empate conseguido el último sábado ante uno de los punteros de la zona A, Región Centro, Villa Cubas volvió a los entrenamientos pensando en el partido de mañana por el torneo Federal B.



El delantero del “León”, Lucas Alaniz (foto), se refirió a su debut en la categoría y dijo que con la llegada del nuevo DT “se respira otro aire en el vestuario”, y sueña con seguir jugando desde el comienzo.



“Es lo más hermoso que me pasó en la vida, después de los nacimientos de mis hijos. Sentí una emoción, piel de gallina, pensar que lo veía desde la tribuna y ahora me toca defender los colores que amo. Es algo único y hermoso lo que estoy viviendo”, comentó el jugador a la página daleleon.com.ar.



“Jugamos un muy buen partido, fue palo a palo. Pero fuimos más nosotros, no merecíamos el empate por más que el árbitro se haya inclinado mucho para ellos. “Nos falta esa cuota de suerte, ese momento que se necesita de la suerte porque jugamos muy bien con otra idea, otras ganas, un equipo distinto”, argumentó el delantero.



“La mentalidad es otra, el vestuario es otra cosa. No tengo duda que Villa Cubas va a salir de donde está, no se merece estar ahí y, sin duda, vamos a pelear arriba, ya que empezamos a levantar, por más que hayamos sacado un empate. Pero fuimos a buscar los 3 puntos de visitante y en la cancha del puntero”, expresó Alaniz, y agregó: “Trabajo día tras día para lograr ganarme un puesto, y si no es así, esperaré el momento cuando el DT vea que puede contar conmigo, la confianza que él me dio en este partido fue muy buena para mí. Ojalá haya estado a la altura”.