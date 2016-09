Villa Cubas: La comisión del “León” desmiente

La comisión directiva del Club Sportivo Villa Cubas, entidad presidida por Antonio Russo (foto), expresa su descargo público con motivo de los dichos tendenciosos y de enfrentamiento que fueron arrojados en la última semana por cierto sector del periodismo.



“La hinchada de Villa Cubas amenazó con armas de fuego durante el entretiempo a los jugadores…”, después de que Villa Cubas perdiese en la 5ª fecha del Federal B ante Defensores de Esquiú. Estas declaraciones vertidas por un grupo de periodistas en un medio radial local, suscitaron el repudio de las autoridades de una de las instituciones más antiguas y prestigiosas de la provincia. A pesar de lo caldeado del encuentro por las decisiones arbitrales, el partido no terminó con incidentes. El club expresó que “califica a las palabras de menosprecio y reclaman una disculpa pública, petición a la que se ha sumado toda la comunidad villacubana”.



El jugador Federico Mendoza salió a despejar los rumores que involucran a los hinchas en este episodio. “La verdad es que no fuimos ni insultados ni amenazados por nadie, mucho menos con armas de fuego. No existieron tales aprietes verbales como se dijo en ese medio”.



A dicha irresponsabilidad informativa, se ruega a los comentaristas responsables, se retracten de sus palabras por el mismo medio que utilizaron para presentarla. Los comentarios malintencionados dejan notar el malicioso manejo de la opinión pública, que pretenden estigmatizar al hincha y a la autoridad policial. Pretenden colar algún resentimiento para con las instituciones que formaron parte de un evento deportivo que transcurrió con total normalidad. “Seamos coherentes y responsables con el manejo de la información y terminemos con quienes pretenden instalar la violencia y rivalidades en el fútbol. Ya que nuestra institución tiene como meta la inclusión de todo aquel que sienta el derecho a pertenecer”, expresó Russo en su descargo.