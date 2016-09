“Cumplimos con el objetivo de mostrar el presente productivo de Catamarca”

El domingo finalizó la Expo Productiva 2016, y el ministro de Producción de Catamarca, Raúl Chico, realizó un balance sobre este evento, donde se concretaron más de 120 rondas de negocios con empresarios locales, nacionales e internacionales.



“Cumplimos con el objetivo de mostrar el presente de Catamarca y, a través de las rondes de negocios que son el alma real de la Expo, creamos una gran expectativa porque hubo muchísimas, tanto de operadores nacionales como internacionales. Esperamos que muchas hayan terminado en negocios, ya sabemos de algunos que lograron cerrar tratos”, indicó Chico.



En este sentido, reveló que “la empresa Norte Vial decidió radicarse en Catamarca y, mientras muchos pensaban que no había que hacer la Expo por el difícil momento que pasa el país, desde el Gobierno de Catamarca dijimos es el momento de no escondernos, de mostrar que estamos fuertes y tenemos ganas. Esta empresa decide radicarse porque vio un Gobierno con fuerza y una provincia pujante”.



“Tuvimos gran demanda de vinos, fue uno de los productos vedette. También lo fueron las especias y sé que hubo muchas reuniones en el sector olivícola”



Con respecto a las rondas de negocios, el titular de la cartera productiva indicó que “lo más destacado fue la gran cantidad de operadores que asistieron y, por tanto, la gran cantidad de rondas que hubo. Tuvimos gran demanda de vinos, fue uno de los productos vedette. También lo fueron las especias y sé que hubo muchas reuniones en el sector olivícola. Además de buscar nuestros productos, con varios operadores acordamos que se puede producir para ellos en variedades que no hay en este momento en gran volumen. Vamos a trabajar con los productores para hacer lo que ellos necesitan”.





Espacio educativo



Por último, Chico hizo referencia al espacio educativo que brindaron en esta edición de la Expo Productiva 2016. “Una de las principales acciones de la Expo es que traemos a los chicos de último año de las escuelas agrotécnicas y técnicas de toda la provincia, lo que significa una gran inversión. De esta forma, se concientiza a la provincia a lo largo y ancho acerca del gran futuro que tiene Catamarca y, si los chicos creen en su provincia, pues el futuro va a ser mucho más fácil”, concluyó el ministro.