Peligra la comida de niños por deuda a proveedores en la ciudad de Recreo

Un grupo de comerciantes proveedores de insumos para el funcionamiento de los comedores comunitarios, está molesto por falta de pago por parte de la municipalidad de Recreo. Los comerciantes son los que proveen diariamente de frutas y verduras, pan, carne y alimentos no perecederos al municipio de Recreo para que se “sirva un plato de comida” diariamente a niños de los Centros de Estimulación Temprana (jardines maternales) y familias de escasos recursos de la ciudad de Recreo. “Hace más de tres meses que no nos pagan, y no podemos aguantar más”, dijeron. “Nos hacen ir varias veces al municipio y salen con mentiras. Necesitamos cobrar”, agregaron.



Al problema de la falta de pago a proveedores de los comedores barriales, que dependen de la municipalidad de Recreo, se suma una nueva baja en el gabinete del intendente Roberto Herrera. Se trata de la renuncia a su cargo de directora de Acción Social, de Romina Maldonado, y su reemplazante Marcela Abad dijo “no saber nada” sobre la deuda.



Los comedores barriales dependen de esa área, y al ser rehabilitados durante la gestión de Herrera, “el intendente anunció públicamente que el municipio se hacía cargo, esperamos que nos paguen esta semana”, plantearon los proveedores.



En caso que el intendente no cumpla, los comerciantes advirtieron que “la otra semana no habrá comida”.