Herramientas para cambiar hábitos y para mejorar la salud cardiovascular

Rafael de Figueredo Grijalba es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (Slan) y disertó sobre riesgo cardiovascular, evaluación y utilidad clínica en las 19ª Jornadas de Medicina Nutricional y Obesidad que se hicieron en Córdoba organizadas por la Fundación Diquecito.





Lo primero que el especialista advirtió es el aumento de las personas que tienen sobrepeso u obesidad en Argentina. También destacó que una de cada tres personas muere por algún evento cardiovascular, según datos de 2010 del Ministerio de Salud de la Nación. Asimismo, recordó que la obesidad abdominal incrementa sustancialmente ese riesgo.





El especialista resaltó la importancia de considerar a las guías alimentarias como herramientas orientadoras para promover en la población una alimentación saludable y para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Cada país tiene sus propias guías (en Argentina se presentó la actualización recientemente e intervino en ello el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba) y las de Estados Unidos son muy influyentes y tomadas como modelo en distintas regiones del mundo.





Estos instrumentos se deben adecuar al nivel de disponibilidad de acceso de alimentos de cada país y a sus hábitos. Su contribución –afirma Grijalba– es clave para ayudar en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. Son elaboradas por comités integrados por personal de salud del sector público, así como de educación, agricultura, comercio, economía, además de referentes del sector académico y privado, como universidades, asociaciones profesionales e instituciones especializadas en nutrición, al igual que asociaciones de consumidores, cámaras de comercio e industria y organizaciones no gubernamentales.





Son una herramienta de planificación para la actualización de las políticas de salud del Estado y contribuyen a empoderar a las personas para tomar decisiones informadas en relación con qué alimentos consumir. En Argentina dentro de los factores de riesgo relacionados con las enfermedades cardiovasculares se señalan una alimentación inadecuada, la inactividad física y el consumo de tabaco o la exposición al humo.





–¿Qué factores de riesgo cardiovascular deben considerar las guías alimentarias?





Los factores de riesgo cardiovascular son la edad, el colesterol total, el hábito de fumar, el nivel de colesterol y la presión sistólica. La inflamación de las arterias, por ejemplo, es un factor que aparece en estos últimos años, pero que no se ha incorporado en las guías alimentarias de Estados Unidos.





La inflamación de las arterias promueve la arterioesclerosis y el desarrollo de la enfermedad arterial coronaria. Además, en dichas guías no se incluyeron en forma integrada a la obesidad, el sobrepeso, la falta de actividad física, el sedentarismo y la mala alimentación, y estos factores de riesgo se conocen hace 50 años.





El trabajo sobre cambios de estilo de vida es una tarea muy difícil. En nuestras sociedades modernas no es fácil conseguir alimentación saludable, accesible y económica.





–¿Por qué es importante no restringir los factores de riesgo cardiovascular a unos pocos?





Es clave considerar factores de riesgo nuevos en las guías alimentarias, como el estrés oxidativo, además de la inflamación de las arterias. El estrés oxidativo ocurre cuando hay un desequilibrio en nuestras células debido a un aumento en los radicales libres o debido a una disminución en los antioxidantes. Si ese desajuste se prolonga en el tiempo, puede dañar el equilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes y afectar los tejidos del cuerpo. Además, en las guías alimentarias norteamericanas se advierte la carencia de una visión integral del problema de la obesidad dentro de los factores de riesgo.





Estos son aspectos relevantes si queremos lograr una adecuada educación alimentaria. En las nuevas guías alimentarias de Estados Unidos, y dentro de la evaluación del riesgo cardiovascular, hay poca consideración de las metas, no están contempladas, no aparecen datos de obesidad en forma integrada y tampoco hay referencias a nuevos parámetros o biomarcadores o de diagnóstico por imágenes.





El modelo de un país influyente

Grijalba analizó las guías alimentarias de EE. UU.





Las Guías Alimentarias de Estados Unidos, actualizadas en 2014, fueron elaboradas por el departamento de Salud y el departamento de Agricultura de ese país y ofrecen lineamientos generales para promover hábitos alimentarios saludables.





Grijalba destacó su influencia y aclaró que, como todas las de su tipo, constituyen una herramienta orientadora para promover en la población una alimentación saludable. Insistió en que su contribución es clave para ayudar en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (Ecnt), que son epidemia a nivel mundial, y están vinculadas con una alimentación inadecuada y con la falta de actividad física.





El modelo de un país influyente

Grijalba analizó las guías alimentarias de EE. UU.





Las Guías Alimentarias de Estados Unidos, actualizadas en 2014, fueron elaboradas por el departamento de Salud y el departamento de Agricultura de ese país y ofrecen lineamientos generales para promover hábitos alimentarios saludables. Grijalba destacó su influencia y aclaró que, como todas las de su tipo, constituyen una herramienta orientadora para promover en la población una alimentación saludable. Insistió en que su contribución es clave para ayudar en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (Ecnt), que son epidemia a nivel mundial, y están vinculadas con una alimentación inadecuada y con la falta de actividad física.





Fuente: La Voz