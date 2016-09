La marca Lumia desaparece del mercado: ¿cuáles serán los nuevos smartphones de Microsoft?

En su cuarto trimestre fiscal, Microsoft informó que las ganancias de su división de smartphones cayeron el 70 por ciento.





Y mientras el desplome de los Lumia arrastra el desempeño de Windows Phone y a miles de empleados en la plantilla de la compañía, a pocos debe extrañar que todo ello ocurra. La compra de la división móvil de Nokia no ha entregado buenos réditos y desde la propia compañía de Redmond reconocieron que los smartphones no son su prioridad en 2016. De hecho, el negocio móvil brilló por su ausencia en las conferencias Build 2016.





En este contexto, un reporte del sitio WinBeta dice que la marca Lumia desaparecerá a fines de 2016. De hecho, Microsoft ya comienza a retirar dispositivos Lumia de las tiendas (hemos visto cómo ha retirado enlaces en tiendas online) y recientemente ha recortado en forma drástica el precio de venta del modelo Lumia 950.





Así, la cancelación de los Lumia sería en favor de una nueva serie, con nuevo nombre: Surface Phone. No son pocos los rumores que circulan acerca de esta nueva apuesta. Un periodista con reputación en el sector aseguró haber visto la producción de un prototipo del Surface Phone en una de las plantas de Microsoft.





Se especula que en 2017 serán lanzados tres modelos, uno para usuarios corporativos, otro para exigentes geeks (que llegaría con el aún no anunciado Snapdragon 830 de Qualcoom e impresionantes 8GB de RAM) y un tercero destinado al público general.





Lo cierto es que a nadie sorprende que Microsoft le diga adiós a los Lumia. La novedad del informe es la precisión en el calendario: si los Lumia siguen este curso, no los veremos sobreviviendo a este 2016.





Fuente: La Voz