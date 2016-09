Del Potro, otra vez en el Top 100

Juan Martín del Potro sigue en franco ascenso. El tandilense capitalizó su gran desempeño en el US Open y logró escalar 78 puestos en el ranking, para quedar en el escalón número 64. De este modo, vuelve a meterse entre los mejores 100 tenistas del circuito, algo que no sucedía desde octubre de 2014.





Tras tres cirugías en su muñeca izquierda y once meses fuera de las canchas, "La Torre" regresó a la actividad a principios de este año. Ubicado en el puesto 590° en enero de 2016, de a poco, fue sumando ritmo y obteniendo buenos resultados. Del Potro llegó a estar en la posición 1045° en febrero, pero eso no lo desalentó a ir en busca de la recuperación física y tenística.





Aunque fue un torneo que no dio puntos, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en los cuales consiguió la medalla de plata, significaron un envión anímico para tener un gran desempeño en el Abierto de Estados Unidos. Allí, el argentino perdió en cuartos de final ante Stan Wawrinka, quien finalmente sería el campeón.





Actualmente, Del Potro se encuentra en Glasgow, Escocia, entrenando con el equipo argentino de cara a la serie de seminales de Copa Davis ante el local, Gran Bretaña. El ascenso en el ranking le permite ubicarse como la tercera raqueta argentina, detrás de Federico Delbonis (41°) y Guido Pella (49°), y por delante de Leonardo Mayer (114°).





En los próximos entrenamientos, el capitán del equipo, Daniel Orsanic, deberá definir si el tandilense jugará en primer díaen el partido que enfrentará al mejor tenista británico, Andy Murray, con el segundo singlista de la argentina. Lo que es casi seguro es que el campeón del US Open 2009 disputará el sábado el dobles junto a Mayer ante los hermanos Murray.





Fuente: Infobae