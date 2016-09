Polémica por el hallazgo de cuerpos en dos arroyos de Quilmes

Luego de que la Comisión de Lucha Contra la Contaminación y las Inundaciones (Colcic), a cargo de la limpieza del Riachuelo, denunciara que halló ocho cadáveres en los arroyos Las Piedras y San Francisco de Quilmes, surgió y se instaló la polémica. Es que, mientras en la jefatura policial local aseguran que “no hubo denuncias formales”, desde la Municipalidad aclararon que sólo dos casos fueron debidamente denunciados y judicializados.





Fue durante la limpieza de los 23 kilómetros de extensión de los arroyos Las Piedras y San Francisco, en el Oeste de Quilmes, que quienes recorren con máquinas y balsas ambos canales para sacar los desechos encontraron ocho cadáveres. Según el presidente de Colcic, Enrique García, los dos primeros aparecieron en San Francisco Solano en febrero y marzo, en junio hubo otro y el resto entre julio y agosto. “Si bien no es nuestra función esto, queremos alertar a la población y las autoridades sobre la situación que se está atravesando en esta zona, donde hay un Estado ausente, no sólo de esta administración sino de vieja data”, explicó en declaraciones a una radio local.





Desde la jefatura policial, el secretario departamental Marcelo Urrejola, en cambio, había dicho: “No hubo denuncias formales, y si algo sucede, debe pasar por esta oficina”. Sin embargo, en Colcic aseguran que cada vez que encontraron un cuerpo avisaron a las comisarías 5ª, de La Cañada, o 7ª, de Santa María, desde donde los retiraron con ambulancias o personal de bomberos.





La tercera parte en discordia es la municipalidad de Quilmes que, por medio de un comunicado enviado a la agencia Télam, informó que los datos aportados por la Colcic “no han sido ratificados tal como han sido expuestos ni por las fuerzas policiales, ni por las instancias judiciales que, sin perjuicio de no haber recibido denuncias formales por parte de esa ONG, han ordenado la investigación de oficio”.





La causa judicial quedó ahora en manos del fiscal Andrés Nieva Woodgate, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Quilmes.





El municipio indicó que desde que por la prensa se enteró del presunto hallazgo de esos ocho cadáveres denunciado por Colcic, comenzaron a gestionar “los encuentros necesarios para obtener información precisa”. “De ella surge que, efectivamente, durante el mes de mayo se halló un cuerpo en esas aguas, producto de un hecho delictivo que la Justicia ya reveló. A posteriori hubo un segundo hallazgo de similares características, debidamente intervenido por las fuerzas de seguridad y la Justicia”, señala el comunicado.





La municipalidad afirmó que “esa es toda la información oficial con que se cuenta” y luego agregó que la ONG no aportó “ni a los actores institucionales a quienes les corresponde intervenir, las fotografías con las que dice contar -y cuya existencia no negamos ni afirmamos por no haber podido obtenerlas de su parte-, ni las denuncias que dice haber formulado”.





En coincidencia con el comunicado, la subsecretaría de Seguridad de Quilmes, Analía Pauluzzi, aseguró esta mañana a la prensa desde el lugar donde trabajan en el saneamiento del arroyo que el viernes tuvieron una reunión con Colcic. “Estamos chequeando con los bomberos, la fiscalía y las comisarías. Hasta el momento estamos buscando esa información. Nosotros tenemos conocimiento de un solo cuerpo que es un hecho que se esclareció”, dijo la funcionaria al hacer referencia a uno de los dos casos que el comunicado de la municipalidad da por judicializado.





Al dar más precisiones sobre ese hallazgo, el subsecretario de Planeamiento de Seguridad Ciudadana de Quilmes, Adrián Cassino, señaló: “Es un hecho que había ocurrido a la vera del arroyo con una persona fallecida, que el cuerpo lo tiraron a las aguas”. Y continuó: “Ese hecho, sí está judicializado y esclarecido según la Policía, porque los vecinos vieron cuando sucedió el ilícito, avisaron a la policía y a los bomberos”.





