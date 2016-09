Piden enviar a juicio oral a Aníbal Fernández por el plan Qunita

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió hoy la elevación a juicio oral para el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ex ministro de Salud Daniel Gollán por el supuesto fraude al Estado con el plan Qunita.



Fuentes judiciales informaron hoy que el requerimiento presentado por el fiscal abarcó también al ex viceministro de Salud y miembro de La Cámpora, Nicolás Kreplak, y otros 15 procesados. Los cargos son por fraude contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario.



Entre los acusados figuran seis proveedores del programa, que no tenían ninguna experiencia previa en el rubro: Compañía Narciso SRL, Grupo Diela SRL, Dromotech SA, Fibromad SA, Delta Obras y Proyectos SA y Fassano SRL. Según el fiscal, "la licitación se encontraba direccionada desde el principio para que resultara la adjudicación de las empresas mencionadas".



La Justicia calcula que el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner habría pagado casi $ 4.000 de sobreprecio (los dieron a $ 7.900, cuando costaban $ 4.000) en cada uno de los 150.000 kits para bebés, algo que le habría costado al Estado cerca de $ 1.100 millones.



Los acusados tienen procesamiento confirmado en la Cámara Federal porteña desde abril. Hasta ahora, el único sobreseído por el juez federal Claudio Bonadio fue en junio el ex ministro de Salud y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur.



En abril, el Gobierno derogó el Plan Qunita por la "peligrosidad" de algunos elementos. Según la subsecretaría de Salud Comunitaria, Maternidad e Infancia, las bolsas de dormir de las cunas eran "muy riesgosas” porque el bebé podía “patinar hacia adentro y cubrir su cara y cabeza con riesgos de sofocación, estrés térmico, etc."



Fuente: Clarín