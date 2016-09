River puso punto final al invicto de Talleres y se quedó con el triunfo en Córdoba

En un estadio Mario Alberto Kempes copado por más de 50 mil almas, River se quedó con un valioso triunfo ante Talleres de Córdoba. El equipo de Marcelo Gallardo se impuso por 1-0 en el partido correspondiente a la segunda fecha del torneo de Primera División y le cortó al local una seguidilla de 40 partidos sin caídas.



El equipo del "Muñeco" tuvo un comienzo complicado ya que la prematura lesión de Milton Casco obligó al DT a hacer un cambio que no tenía en los planes. Camilo Mayada entró por el ex Newell's y el paraguayo Jorge Moreira pasó a jugar por la banda izquierda.



Talleres no le dejaba hacer su juego a River. El elenco cordobés apostaba a la intensidad para cortar en tres cuartos de cancha y salir a pura velocidad con la misión de llegar hasta el área rival.



Aún así, "El Millonario" tuvo las chances más claras del primer tiempo. Primero, con una gran asistencia de Andrés D'Alessandro para Sebastián Driussi, que no pudo definir ante la rápida salida del arquero Herrera. Finalmente, en el cierre de la etapa, con un centro de Mayada para la volea del delantero, que se fue apenas afuera.



Tras algunas salidas dubitativas, Augusto Batalla se lució en el comienzo del complemento con una buena reacción ante un disparo de Ramírez. Por esos minutos, River no encontraba la fluidez en los circuitos que había logrado en la goleada del debut ante Banfield, pero intentaba hacerse dueño del juego.



El premio para la visita iba a llegar a los 15'. Tras un córner, Driussi se quedó con la pelota en el área y sacó un disparo que el arquero desvió. Pero, en el rebote, apareció el ecuatoriano Arturo Mina para hacer su debut en la red con la camiseta del "Millonario".



El gol desconcertó al local, que perdió en prolijidad y en orden. Todo se complicó aún más para "La T" cuando su referente dentro del campo de juego, Pablo Guiñazú, se fue expulsado a los 31' por doble amarilla.



River pudo estirar la cuenta en dos ocasiones. A los 35', Moreira encaró desde la izquierda hacia el medio y sacó un disparo desde la medialuna, pero el palo más lejano le negó el festejo. El paraguayo probó otra vez a los 41' desde afuera del área y, en esta ocasión, respondió el arquero Herrera para enviar su remate al córner.



Talleres se quedó con nueve jugadores en tiempo de descuento. Fernando Godoy vio la roja por una placha sobre D'Alessandro y sepultó las ya escasas chances del equipo de Kudelka de llegar al empate.



River es uno de los líderes del certamen, con dos victorias en dos fechas, y en la próxima jornada será local ante San Martín de San Juan.