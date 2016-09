Con un gol de Tevez, que luego fue expulsado, Boca goleó a Belgrano

Boca le ganó 3 a 0 a Belgrano en la Bombonera, en un cotejo que tuvo como árbitro a Germán Delfino. Los goles los anotaron Carlos Tevez, Cristian Pavón, de tiro libre, y Frank Fabra. Carlitos fue expulsado a los 35' por insultar al árbitro.



De esta manera, el Xeneize sumó su primer triunfo en el campeonato, tras la caída en el debut ante Lanús. Por su parte, el Pirata acumula dos caídas consecutivas, ya que venía de perder ante Independiente en la primera jornada como local.



El primer tiempo lo dominó casi por completo Boca, que igualmente fue de menos a más. Le costó adaptarse en los primeros minutos debido a la buena presión que ejerció el elenco cordobés en campo contrario. Sin embargo, desde los pies de Carlos Tevez y Ricardo Centurión, que fue titular pese a su semana mediática por el accidente de tránsito que protagonizó, el Xeneize empezó a merecer el primer tanto.



A los 22' Centurión se juntó con Tevez, quien metió un pase filtrado al área muy bueno pero Peruzzi no alcanzó a conectar. Dos minutos después, el ex Racing probó con un gran remate desde la medialuna que salió apenas por arriba y a los 26', otra vez Centurión fue quien estuvo al frente de un contraataque, pero remató mal ante la salida de Olave; por derecha aparecía Tevez en soledad.



Corría la primera media hora de juego y Boca ya merecía la ventaja. Belgrano casi que no incomodó. El equipo de Guillermo Barros Schelotto volvió a avisar con dos remates más, por supuesto de Tevez y Centurión, las figuras del primer tiempo. Hasta que llegó el gol a los 32', de Carlitos con una gran definición



Sin embargo, el capitán perdió la cabeza al reclamarle a Germán Delfino por una falta sobre Lema que sancionó y le generó la amarilla. Tevez insultó al árbitro, éste lo escuchó y le mostró la roja de manera directa.



De inmediato, Pablo Pérez también fue amonestado y parecía que se le venía la noche a Boca, que con un jugador menos que el rival igual se acomodó al partido y encontró una nueva ventaja a los 46', tras un soberbio tiro libre de Cristian Pavón.



En el complemento, no se notó la inferioridad numérica de Boca, que avisó a los 10' con un remate desde media distancia de Frank Fabra al travesaño. Un minuto después, Walter Bou, que mejoró mucho su nivel en esta etapa, se la dejó servida a Centurión que decidió mal entrando al área.



Luego, tras un tiro de esquina a favor, Fernando Tobio se perdió un gol increíble casi en el punto penal. El zaguero demostró que su fuerte no es la definición y tras una media vuelta la tiró por arriba.



A los 28 se fue expulsado por doble amonestación Federico Álvarez, tras una dura infracción sobre Centurión.



Belgrano apostó todo al descuento y por ello terminó sufriendo el tercero. Con mucha gente en un tiro de esquina a favor, sufrió un contragolpe letal que terminó con el festejo de Frank Fabra, que corrió de punta a punta al gol a los 38'. El colombiano tuvo una corrida similar ya con el tiempo cumplido, pero se encontró con la humanidad de Olave para despejar.