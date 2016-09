“Fueron muchos años sin que el Estado interviniera en el estadio”

La diputada del FCyS Verónica Rodríguez Calascibetta se refirió a las condiciones del Estadio Bicentenario, y manifestó que el deterioro se debe a la falta de mantenimiento en los últimos años.



“La situación en que se encuentra el estadio no se produjo de un día para el otro. Esto fue crónico, estamos hablando de muchos años que han pasado sin hacer intervención en el estadio, ya sea de mantenimiento o de reparación”, indicó Calascibetta.



En este sentido, manifestó que “claramente ha habido una desidia absoluta y esperemos que haya habido una situación dolosa, intencional de que eso suceda de esa manera para una utilización política, porque sería absolutamente reprochable no solamente por la oposición sino por toda la ciudadanía. Además, cuentan las malas lenguas y hasta salió publicado en un diario, que mientras no podíamos tener la ciudadanía en general acceso al estadio algunos funcionarios lo utilizaban para hacer picaditos. Si es así, es más grave todavía la situación, porque el estadio es de todos, no es para algunos, y eso es lo que hay que entender. Los funcionarios no tienen por qué tener privilegios para utilizar semejante lugar que deportivamente debe tener el impacto que tiene que tener”.



Del mismo modo, la legisladora pidió que el Gobierno actual deje de utilizar políticamente el Estadio Bicentenario. “Claramente tiene que haber un cambio de timón en esto y tiene que haber una situación de dejar de buscar utilización política para desmerecer a otro y empezar a aplicar lo que se tiene, que es la Ley de Obras Públicas y los decretos que han firmado tanto el ministro de Obras Públicas como la señora Gobernadora de la provincia”.



Por último, con relación al informe de la Universidad Nacional de Tucumán que adujo los problemas del estadio a la calidad de los materiales utilizados para su construcción, Calascibetta dijo que “ese informe ha salido en los diarios, nada más. No ha sido notificada la Cámara de Diputados, independientemente de eso es algo que el mismo Estado debe utilizar. Nosotros ejercemos el control, dada la situación de desidia absoluta que tiene el Gobierno provincial en este contexto”.