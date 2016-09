Sarmiento, impulsor de las economías regionales

En la Argentina se conmemoran todos los años fechas que se relacionan con aspectos de la vida de grandes figuras de la historia nacional como “El Día de la Bandera”, “El Día del Libertador” o “El Día del Maestro”, entre otras, pero en todos estos casos, como en otros, sólo se visualizan aspectos muy parciales del pensamiento y la obra de quienes como Manuel José Joaquín Belgrano, José

Francisco de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento, respectivamente, fueron mucho más que el creador de la enseña patria, un notable guerrero y un gran impulsor de la educación.

La figura de Sarmiento, además de haber sido controvertida en sí, por los aspectos de su acción como político y gobernante que dan lugar a elogios y cuestionamientos, ha dado lugar a dos relatos históricos según los cuales para uno de ellos fue una gran figura cuyo eje central, como educador, hizo dejar de lado todo lo demás y así se convirtió en un prócer de la historia “liberal”, “mitrista” u “oficial” como se la da en llamar.

Por otro lado, la mayor parte de la denominada “historia revisionista” centra su visión sobre la acción y el legado sarmientinos en su confrontación brutal con los caudillos federales de su época y sus pocas felices opiniones sobre los pueblos originarios de América cuyo exterminio propiciara.

Pero en ambos casos se trata de aspectos sesgados de la vida del “gran sanjuanino” para los primeros y de una suerte de traidor a la patria para los segundos, ya que ambos se centran sobre una de las cuestiones mencionadas pero no solamente ignoran la otra sino que ambos coinciden en ningunear todo un conjunto de informaciones que, curiosamente, van de contramano para unos y otros.

Y esas cuestiones que, básicamente, como las ignoradas de Belgrano y San Martín tienen que ver con la economía, son las que también unos y otros niegan en Sarmiento, ya que para los primeros no aparece conveniente decir que “el gran sanjuanino” impulsó el desarrollo de las economías regionales e impulsó una modernización del país ganadero, ni siquiera agro-ganadero, y que cuestionó el ya avanzado proceso de endeudamiento argentino iniciado con el fatal préstamo de la Baring Brothers.

“Calle Esparta su virtud, calle Roma su grandeza; silencio que al mundo asoma la gran deudora del sur”, supo decir al respecto, en medio de la crisis en marcha que se había acelerado con los préstamos tomados para llevar adelante la guerra de destrucción en sociedad con el Uruguay y el Imperio del Brasil contra el más industrializado Paraguay y que habían llevado el endeudamiento argentino a los nueve millones de libras esterlinas, es decir multiplicada la de la Baring Brothers por nueve.

Un Paraguay en el que se refugió durante sus últimos años de vida como consecuencia de su enfrentamiento con quienes lo sucedieron tras haber sido por un tiempo senador nacional y luego ministro del Interior de Nicolás Avellaneda (cargo que ya había desempeñado con Bartolomé Mitre) y Superintendente de escuelas de Julio Argentino Roca, y donde falleciera el 11 de septiembre de 1888.

Llegado a la Presidencia bajo el impulso del luego general Lucio Victorio Mansilla, Sarmiento ya había demostrado su capacidad como reformador de la actividad económica durante su paso de dos años como gobernador de la Provincia de San Juan encaró un vasto plan de obras públicas comenzando por el alumbrado, la apertura y ensanchamiento de las calles y su empedrado; impulsó la inmigración ligada a la colonización agrícola; promocionó la actividad minera y estableció normas de patentes y de sellos judiciales.

Las comunicaciones fueron una cuestión clave durante su Presidencia y así impulsó el desarrollo de los ferrocarriles que pasaron durante su gestión de 573 a 1.331 kilómetros de resultas de la construcción de ramales entre Villa María y Río Cuarto en Córdoba; entre las ciudades de Córdoba y San Miguel de Tucumán; entre Concordia (Entre Ríos) y Mercedes (Corrientes); y entre Campana y la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se tendieron 5.000 kilómetros de líneas telegráficas y se inauguró el 5 de agosto de 1874 el cable que unió a la Argentina con Europa, convirtiendo, en su decir, a todos, de un lado y otro del Océano Atlántico en “una familia sola y un barrio”, algo que tuvo como impulsor a su primer ministro del Interior, Dámaso Simón Dalmacio Vélez Sarsfield, a quien Sarmiento reconoció “su atrevida idea”.

En materia de obras públicas también se crearon los puertos bonaerenses de San Pedro y Zárate y se proyectó el de la capital pero el dinero destinado al mismo se usó para otros fines, mientras que en materia financiera en 1873 se creó el Banco Nacional, quebrado años después en el marco de la crisis de 1890 y restablecido como el actual Banco de la Nación Argentina bajo la Presidencia de Carlos Enrique José Pellegrini.

Durante su paso por la gestión del gobernador mendocino Pedro Pascual, en 1853 ya Sarmiento había hecho llegar a la Argentina a su hoy vino insignia, el Malbec, mediante la contratación del agrónomo francés Michel Aimé Pouget; cepa que con el correr de los tiempos, en base a razones climáticas y de suelo alcanzó un nivel de calidad muy superior al original.

También Sarmiento fue quién incorporó a la industria maderera un insumo de gran importancia al importar los árboles de eucaliptus (bien cubierto, en griego) que se expandieron por el país, mientras crecía la producción lanar ligada a la llegada de inmigrantes irlandeses, gallegos y de otros orígenes, la que diera lugar a la primera actividad productiva de las mujeres para la esquila y el lavado de la lana.

Por último, en materia de política exterior, fue muy importante su oposición para frenar, de alguna manera, los intentos anexionistas del Imperio del Brasil sobre el territorio del derrotado Paraguay y su defensa de la Patagonia frente a la intención de avanzar sobre la misma de Chile, país al que también intentó frenar en su política de avanzar sobre la Confederación Peruano-Boliviana para lo cual firmó un tratado militar con la misma, que fue rechazado por el Senado a instancias de Bartolomé Mitre, y que hubiese impedido la pérdida de Bolivia de su salida al mar.

Salida que le fuera cedida por la Argentina medio siglo antes ante un pedido de Simón José Antonio Bolívar, después de la batalla de Ayacucho en 1824 en la cual Antonio José de Sucre derrotara al español César José de Canterac poniendo fin a la presencia colonialista en América del Sur, y cuya pérdida por Bolivia no interesaba a Sarmiento que no fue, únicamente, un gran educador, como tampoco Roque Sáenz Peña, que combatió en esa guerra y fue herido por los chilenos, se limitó a hacer sancionar la ley electoral que lleva su nombre.

Agencia Nacional de Noticias