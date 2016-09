"Los supermercados le roban a los productores y a los consumidores"

El reportaje exclusivo a Télam es el siguiente:

P: ¿Cómo ve la situación del agro hoy en día? ¿Cómo ve la situación del país? ¿Qué reflexión tiene al respecto?

Luis Miguel Etchevehere: Empezamos por el campo. Que el gobierno haya cumplido la promesa generó mucha confianza: a partir de la eliminación y reducción de retenciones, la unificación del tipo de cambio, la eliminación de las prohibiciones de exportar, la salida del cepo cambiario y el arreglo con los tenedores de bono. Todo eso generó una gran confianza y, en el caso del campo, rápidamente se vio traducida en una inversión. Vimos cómo se agrandó el área de siembra, prácticamente hay 800 mil hectáreas más de trigo, hay pronóstico de un millón más de maíz, hay pronóstico de 450 mil más de girasol. Vemos que de una manera muy rápida se puso en marcha lo que es el aparato productivo nacional, la inversión de todas las actividades productivas del país va a sumar 58 mil millones de dólares. ¿Sobre qué entendemos que hay que trabajar? ¿Cuál es nuestro rol y el gran desafío? Ganar en competitividad. Esa es la llave que va a ayudar a que la argentina exprese su potencial productivo, y de la mano de eso que se generen en 5 o 6 años un millón 300 mil puestos de trabajo en los lugares en los que producimos.

P: ¿Qué pasa hoy con las economías regionales? ¿Cuál es la solución a las dificultades que atraviesan?

LME: Yo creo que cada vez más va a ayudar encontrar soluciones no generalizar, entonces vamos por actividad. En el tema de la leche el precio que necesita el productor está en la cadena, no hay vuelta. Y ahí hay una mezcla de inflación, de abuso de posiciones dominantes, de ineficiencia de alguna industria, malos negocios y mala visión. Hace poco la industria argentina firmó en Brasil que se limitaba el cupo de exportación de leche en polvo. Por eso le decimos a las industrias que no trasladen su mala forma de hacer los negocios porque a ellos se les ocurra no venderle leche en polvo a nuestros vecinos de fronteras. Y eso la única manera que se arregla no es solo con buena voluntad, sino tomando decisiones en los lugares donde hay que tomarlos y haciendo que de nuestro litro de leche, que salen infinidad de productos, que tenga una retribución nuestros tamberos. ¿Cómo es ese chiste de que retrotraemos nuestros precios a mayo? ¿Entonces nos estuvieron robando a los productores y los consumidores? Si tienen semejante margen para regalar organicemos de manera que no nos roben de antemano.

P: ¿Qué pasa con el trabajo de la Comisión de Defensa de la Competencia sobre la cadena de comercialización?

LME: Desde enero que digo “no se dejen robar por los supermercados”. Lo venimos diciendo desde el primer día. El 4 de abril nos dijeron que iban a hacer una mesa y entendemos que la solución va a llegar en la medida que todas las partes estemos en una mesa. Porque sino hay una parte libre, un líbero que ajusta para abajo tratando de pagar lo más lejos posible, y después sondea al consumidor y convalida al precio que le pagan. El precio nuestro está en la cadena y para llegar a un acuerdo tienen que estar todas las partes en una misma mesa. Todos van a tener que ceder algo, porque sino evidentemente este sistema como está no funciona.

P:¿Cree que en algún lugar del Gobierno no hay voluntad de sentar a ese actor en una mesa?

LME: Puede ser, porque evidentemente no se dio. Pero vamos a seguir insistiendo para que estén todos los actores en la mesa. Nuestro trabajo es hacer que se sienten todos y que realmente haya una negociación. La plata está ahí: en la brecha que hay entre lo que nosotros vendemos un litro de leche y lo que cobran cualquier producto que sale del litro de leche que vendemos.

P: ¿Cómo le sentó al sector el cierre del conflicto que tuvieron en julio con los transportistas?

LME: Primero, los valores de referencia tienen que volver a ser regionales, sí. Yo soy de Paraná y siempre trabajé con hacienda en Entre Ríos, por lo que sé cómo es la vida de un camionero tanto de hacienda como de cereal. Hay picos de laburo, entonces la negociación tiene que pasar por un promedio del laburo del año. Por eso estamos en contra, y lo hemos manifestado a las autoridades, de este arreglo nacional.





P: El Gobierno redactó su proyecto de Ley de Semillas y ustedes también, ¿cuales son los lineamientos fundamentales para la Sociedad Rural?

LME: El ministerio abrió a que hiciéramos propuestas y le enviamos las nuestras a la CONASE -la Comisión Nacional de Semillas- donde está claro lo que pensamos. Primero, que está muy bien que haya empresas que desarrollen tecnología en semillas. Segundo, que obviamente que la tecnología hay que pagarla. Tercero, acá hay una ley que ampara al uso propio gratuito que no sé cuánto tiene pero dice que en la medida que destinemos el grano para alimento o grano lo podemos usar. Y sí está prohibido y estamos completamente de acuerdo aquellos que lo usen para venta de semillas. Nosotros entendemos que con esos principios que toda la tecnología se pague con la bolsa de semillas de una sola vez. Después, el productor usa esas semillas y tiene derecho a uso propio gratuito por la misma superficie que compró la primera vez, todo lo que quiera. No mucho más que eso.

P: Esta semana el sector semillero dijo que el proyecto oficial desalienta inversiones y atenta contra el empleo, ¿qué le pareció?

R: Quieren cobrar la tecnología, te pago la tecnología; quieren control, hay control. Ya está, no entiendo qué más. Me parece un poquito al revés y fuera de sintonía con los tiempos que corren. El Congreso está funcionando, hay que ir a hablar con los legisladores porque es el momento de argumentar, no de declaraciones de intereses.

Télam