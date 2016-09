Clinton y Trump recordaron en silencio en la Zona Cero los atentados del 11S

Al mismo tiempo, el presidente Barack Obama participó junto a su secretario de Defensa, Ashton Carter, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Joseph Dunford, a otro acto en el Pentágono, que recordó el ataque que sufrió esa institución. En un breve discurso, destacó que "la mejor manera" de homenajear a quienes fallecieron es "continuar siendo" el mismo país que existía antes de los atentados.





Exactamente a las 8.46 (9.46 en Argentina), en la misma hora en que hace 15 años el primero de los dos aviones se estrelló en Nueva York, familiares de las víctimas, sobrevivientes y líderes políticos respetaron un minuto de silencio en la Zona Cero en Manhattan para recordar a las casi 3.000 personas que murieron ese 11 de septiembre de 2001.





Esa mañana, en un hecho inédito para la historia de Estados Unidos, cuatro aviones comerciales, secuestrados por milicianos de Al Qaeda, en su mayoría sauditas, se estrellaron contra las Torres Gemelas, el Pentágono y un campo en Shanksville, Pensilvania.





Como todos los años la ceremonia de aniversario de los atentados en el corazón de Manhattan estuvo marcada por el dolor de los familiares que aún extrañan a sus seres queridos, por sus fotos y por el trauma de aquellos que sobrevivieron pero siguen luchando con sus cicatrices.





Pero esta vez la fecha tuvo un condimento extra: en menos de dos meses los estadounidenses tendrán una cita en las urnas para elegir a su próximo Presidente en medio de una de las campañas más calientes y controvertidas de los últimos tiempos.





Los dos principales candidatos, que ya habían anunciado que suspenderían sus campañas durante este domingo, se hicieron presentes en la Zona Cero y escucharon en silencio los discursos que recordaron a las víctimas de los atentados que marcaron un giro para la política exterior e interior de Estados Unidos.





We'll never forget the horror of September 11, 2001. Today, let's honor the lives and tremendous spirit of the victims and responders. -H

