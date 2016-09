River visita a Talleres en un duelo con mucha expectativa

El compromiso se desarrollará en el estadio Mario Kempes, desde las 20, con el arbitraje de Néstor Pitana y televisado por Telefé.

En el historial jugaron en 53 ocasiones, con 27 triunfos de River y 13 de los cordobeses, con 13 empates.





La varilla quedó muy alta para River luego de un debut con goleada de 4 a 1 ante Banfield estableciendo, más allá de las ostensibles debilidades del adversario, un fútbol contundente, bien jugado que dotó de ilusiones a sus hinchas a la hora de evaluar las aspiraciones en este torneo.







El entrenador Marcelo Gallardo, uno de los técnicos más ganadores en la historia riverplatense, ha reconstruido un equipo que potencialmente asoma como uno de los máximos candidato a ganar el certamen local y, especialmente, la Copa Argentina (en la que jugará ante Arsenal en octavos de finala) con el enorme incentivo de la clasificación para la Copa Libertadores 2017.







Este River modelo "segundo semestre 2016" se reforzó con elementos extranjeros en defensa que comenzaron con promisorias actuaciones como el marcador de punta paraguayo Jorge Moreira, que en poco tiempo hizo olvidar a Gabriel Mercado, y al espigado zaguero ecuatoriano Arturo Mina, quien está conformado una interesante dupla central con Jonatan Maidana.





A ello este River la agrega la fuerte incidencia de Leonardo Ponzio, el 'alma' del equipo, con la madura jerarquía de Andrés D'Alessandro, sin la velocidad de antes pero desequilibrante con su técnica, y la evolución de Gonzalo "Pity" Martínez, que le agregó a su habilidad una buena cuota de entrega y sacrificio que no lució en su primera etapa en Nuñez.





Para culminar el "menú" de este River en la ofensiva están Lucas Arario quien es el goleador y le suma a esta excelente coyuntura su citación al seleccionado y la mejora de su contrato con el incremento de la cláusula de rescisión de 15 a 18 millones, y Sebastián Driussi, quien pasó de ser "moneda de cambio" a titular en la once "millonaria".





Claro está que este River no gozara de las ventajas otorgadas por Banfield ante el Talleres de Córdoba dirigido por Frank Kudelka, que en el debut igualó 1 a 1 ante Racing, de visitante.





Talleres esta invicto hace 40 partidos sumando el Federal "A", La "B" Nacional y el cotejo ante Racing en su regreso a Primera "A" (sólo perdió en la Copa Argentina ante Defensa y Justicia), un significativo dato que habla a las claras que todo apunta a ser difícil para este impetuoso River.





Este Talleres, que volverá a ser local en la "A" luego de 12 años en un estadio que estará colmado por 50.000 espectadores, tiene un jugador fundamental en su estructura como el veterano Pablo Guiñazu quien es el hombre que maneja los tiempos del equipo.





Además, el equipo cordobés cuenta con un arquero con mucho futuro Guido Herrera, la madurez del central Javier Gandolfi, quien se inició en River y acaba de regresar de México, el ex mediocampista de Estudiantes Leonardo Gil y el delantero proveniente de Boca Sebastián Palacio, como figuras destacadas.





Este domingo estaría en el banco de suplentes Daniel Ludueña, hijo de Luis "Hacha" Luedueña, ídolo de los hinchas de Talleres, y que se inició en River y volvió al país luego de actuar en cuatro equipos mexicanos.





En cuanto a la formación de ambos equipos, los entrenadores han quedado conformes y River repetirá los once nombres que jugaron ante Banfield y Talleres la alineación que se trajo un punto de Avelleneda.