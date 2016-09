Oscar Martínez: "Ganar en el Festival de Venecia no es broma"

A horas de haberse llevado la "Copa Volpi", en el Festival de Cine de Venecia, por su papel en El ciudadano ilustre, Oscar Martinez se mostró feliz con su galardón. "Ganar acá no es broma", dijo y reconoció que seguramente el reconocimiento sirva para expandir el mercado.





"Esto coincide en que estoy filmando en España, esto entonces tiene mucha trascendencia", dijo el actor en Parece que viene bien, por La Once Diez y agregó: "Ahora es probable que me vuelva más conocido y me instale en un lugar, este tipo de festivales tiene eso. Pero quiero ser realista y bajar las expectativas".





"Este es un mercado de primera y ganar acá no es broma", dijo contento y reconoció que este premio y el hecho de que películas argentinas "pisen fuerte en grandes festivales va a contribuir a expandir el mercado".





Días atrás, el actor no estaba demasiado confiado de llevarse el premio: "No es sencillo, ahora con el diario del lunes sabemos, pero no era tan fácil pensar en ese momento. En un festival como este, con la cantidad y calidad de actores superlativos que hay, con la gente que ha ganado previamente a uno le parece mentira estar en esa lista".





Además, Martínez contó que la película tuvo gran repercusión y que fue muy aplaudida durante las proyecciones, incluso a la que asistieron los jurados del festival, cosa que no es muy habitual.





Fuente: Teleshow