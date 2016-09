El drama de La Mona Jiménez

La Mona Jiménez contó en medio de un show que está con un problema de salud, por el cual deberá someterse a una operación en las cuerdas vocales.







"Hace un mes que tengo problemas en las cuerdas vocales, que vengo cantando mal. Les voy a contar cosas, porque son amigos míos. Hay gente que va a decir cosas malas y a ustedes no les puedo mentir", expresó el cantante durante el concierto que brindó en la localidad de Sargento Cabral.





"No tengo ningún problema grave. Me encontraron un pólipo, un nódulo en la cuerda vocal izquierda, entonces por eso no estoy cantando al 100 por ciento, sino al 30 por ciento", precisó La Mona.





Al escuchar las palabras del artista, los fanáticos no hacían más que apoyarlo. "¡Vamos! Sos el más grande", le gritaban al cantante. "Yo no les quiero fallar porque ustedes son parte de mi vida", exclamó.





Fuente: Teleshow