El Gobierno expresó su inquietud porque detectó "argentinos formados por ISIS"

El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, reconoció hoy la inquietud oficial ante la influencia que el grupo terrorista podría empezar a tener en el país. Al respecto, señaló que en el gobierno "eso es algo que realmente nos preocupa, porque sabemos que han estado en zonas calientes del conflicto, en Siria o el norte de Irak".





En una entrevista publicada hoy por un diario de Misiones, Burzaco se refirió a diversos temas vinculados con su área y, al ser consultado acerca de la presencia de elementos del grupo terrorista, admitió la detección de argentinos formados por ISIS.





Burzaco, sobre posibles células de ISIS en el país: “Eso es algo que realmente nos preocupa”





"Mediante un trabajo profundo hemos detectado argentinos que se han formado en ISIS. Y eso es algo que realmente nos preocupa, porque sabemos que han estado en zonas calientes del conflicto, en Siria o el norte de Irak", afirmó el secretario de Seguridad. En ese sentido, añadió que "hay ciudadanos que han ido y han vuelto al país o a países vecinos como Uruguay".





Burzaco: “Hemos detectado argentinos que se han formado en ISIS”





"Estamos trabajando para evitar ese fenómeno de -células dormidas-, porque la experiencia nos dice que una o dos personas con pocos recursos pero mucha decisión pueden generar un desastre", explicó al diario misionero Primera Edición.





Después de citar como ejemplo los ataques perpetrados por ISIS en Europa o Estados Unidos, el funcionario señaló que "las áreas de inteligencia de las cuatro fuerzas federales y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) trabajan en ese tema".





Al ser consultado sobre la supuesta presencia del mismo grupo terrorista en Corrientes, donde realizaría tareas de entrenamiento, Burzaco negó que tal información, divulgada por una agencia de inteligencia de Rusia, fuera confirmada.





“Todas las áreas trabajan sobre este tema”





"No, no. No pudimos confirmar algo concreto con respecto a ese caso", expresó, tras lo cual se refirió a la situación en la Triple Frontera, donde "hemos trabajado mucho intercambiando informaciones e inteligencia con Brasil y Paraguay".





Burzaco añadió que "el terrorismo es un tema que ocupa y que nos obliga a entrecruzar datos. En ese sentido es que hemos creado lo que llamamos -Centros de Fusión-, donde convergen áreas de inteligencia de las distintas fuerzas, para compartir información".





"Estamos con los ojos abiertos en ese tema, recomponiendo relaciones con los vecinos de la región, cuestión clave en el tema" de la seguridad en la región, advirtió el funcionario macrista.





El teléfono argentino asociado al atentado en Francia







Uno de los tres kamikazes que no llegó a inmolarse en el atentado que el año pasado dejó 137 muertos en Francia habría hecho una llamada a un número argentino, reveló el Servicio de Inteligencia europeo. Muchas de esas llamadas fueron encriptadas por Viber, Telegram y Whatsapp por donde se acordaban pasajes, hospedajes y dinero. Según precisó el informe, todo era coordinado por Abu Ahmad, jefe de Amn al Kharji.





Al respecto, el analista internacional Claudio Fantini dijo en TN que tal vínculo telefónico aún "no implica que haya células activas en nuestro país". Y agregó: "La comunidad musulmana en Argentina siempre ha sido ejemplar". No obstante, reconoció que "hay que investigar ese número de teléfono" para descartar una posible amenaza.





