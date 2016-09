La ley y la prevención del suicidio

La provincia de Catamarca ha atravesado (como muchas otras provincias) por numerosas situaciones conflictivas y problemáticas sociales, pero quizás una de las más aflictivas es, sin dudas, “el suicidio”.





La idea de este espacio es, en primer lugar, resaltar que este 10 de setiembre, como cada año desde 2003, la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el fin de elevar la conciencia de las personas que piensan en acabar su vida, por distintas razones y, en segundo lugar, efectuar una exégesis somera, como también destacar el notable avance que ha significado la reciente sanción de la Ley 27.130, titulada: “Ley Nacional de Prevención del Suicidio”, la cual fue publicada en el BO con fecha 08/04/2015; ello con el sólo fin de que el lector cuente con herramientas mínimas a la hora de encontrarse inmerso en este lamentable flagelo.





En efecto, la novísima ley declara de “interés nacional en todo el territorio de la República Argentina, la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio” (artículo 1); a la vez que explica lo que debe entenderse por INTENTO DE SUICIDIO (toda acción autoinfligida con el objeto de generarse un daño potencialmente letal) y la POSVENCIÓN (acciones e intervenciones posteriores a un evento autodestructivo destinadas a trabajar con las personas, familia o instituciones vinculadas con la persona que se quitó la vida).





Como se podrá advertir, es trascendental abordar la problemática no sólo con la persona que intentó quitarse la vida, sino también con quienes forman parte del entorno familiar de aquella persona que finalmente se quitó la vida.





Los objetivos perseguidos por la ley no son otros que: a) El abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio; b) El desarrollo de acciones y estrategias para lograr la sensibilización de la población; c) El desarrollo de los servicios asistenciales y la capacitación de los recursos humanos; d) La promoción de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil a los fines de la prevención, la detección de personas en riesgo, el tratamiento y la capacitación (artículo 4).





Tales objetivos son de notable importancia, sobre todo el abordaje desde la interdisciplina, lo cual implica afrontar el flagelo desde múltiples miradas y profesiones, permitiendo igualmente la interinstitucionalidad, esto es la relación entre distintas instituciones en el tratamiento del flagelo.





Por otra parte, es fundamental la sensibilización que hacia la sociedad se realice respecto de la problemática, a los fines de poder fijar pautas de conocimiento que eviten prejuicios innecesarios y, ante todo, para saber qué hacer ante estos episodios. Asimismo, debe necesariamente contarse con la existencia de servicios que permitan la asistencia y, lo que es trascendental, es la permanente capacitación de los recursos humanos junto a la creación de redes para la respectiva prevención.





La autoridad de aplicación de la ley en comentario será el ministerio de Salud, deberá desarrollar campañas de concientización sobre factores de riesgo y generación de factores de protección a través de los medios masivos de comunicación y otros alternativos, como también elaborar recomendaciones a los medios de comunicación sobre el abordaje responsable de las noticias vinculadas con suicidios y canales de ayuda disponibles en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.





Del mismo modo, deberá habilitar una línea telefónica gratuita de escucha a situaciones críticas.





En cuanto a la asistencia, el intento de suicidio siempre deberá abordarse desde las políticas de salud pública, y será de tratamiento prioritario la asistencia de los niños, niñas y adolescentes sin ningún tipo de menoscabo o discriminación (artículo 8).





Respecto de este último punto, la ley destaca que “en el caso de tratarse del intento de suicidio de un niño, niña o adolescente, es obligatoria la comunicación, no denuncia, a la secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o la autoridad administrativa de protección de derechos del niño que corresponda en el ámbito local, a los efectos de solicitar medidas de protección integral de derechos que se estimen convenientes” (artículo 12).





Con ello queda claro que la problemática no es POLICIAL ni JUDICIAL sino de SALUD.





Por último, se enfatiza que “todas las personas que en el marco de la asistencia y el tratamiento de un paciente que haya intentado suicidarse hayan tomado contacto o conocimiento del mismo, estarán obligadas a la confidencialidad de la información” (artículo 13).





Las personas involucradas en este lamentable flagelo tienen derecho a que se respete su privacidad y dignidad.





Adviértase que éste ha sido uno de los ejes temáticos elegido por la Escuela de Capacitación Judicial, en el marco de las capacitaciones que un grupo de funcionarios judiciales brindamos en nuestro interior provincial, no obstante y más allá de ello, entiendo que el Estado debe llevar adelante las políticas públicas de salud necesarias que posibiliten el abordaje de este importante y grave flagelo procurando el apoyo de la sociedad.





Definitivamente, considero que es de suma importancia destacar que no basta simplemente con el dictado de una ley, sino además, de un Estado presente y una sociedad sensibilizada y concientizada; sólo así podremos trabajar y dar respuestas eficaces a un problema del que sin dudas nadie está exento.





Juez de Menores de Segunda Nominación de la provincia de Catamarca.