Pantomima y parafernalia argentinas

Si una empresa hace el mismo producto con la misma cantidad de insumos, no hay mejora en la productividad. Si el producto se logra con menos horas/hombres utilizadas, hay una ganancia de productividad de la mano de obra lo que hace acreedor al trabajador de una mejora en su salario. Si la actividad empresarial, como fruto de su gerenciamiento y coordinación obtiene el mismo producto a menor costo, estamos en presencia de un alza en la productividad del dueño de los medios de producción, frente a lo cual corresponde un incremento en el beneficio de la empresa y no en el resto de los factores (mano de obra, maquinaria…).





Por eso podemos identificar las productividades del trabajador, de la empresa, de las maquinarias/tecnologías y del dinero (costo de capital propio y ajeno-cuando la empresa pide un préstamo-en que se incurre para financiar el proceso productivo-). La regla microeconómica es que corresponde aumentar la tasa de retribución de los factores de producción cuando hay un alza de la productividad. Dicho de otra manera, cuando se aplican economías de escala creciente, es decir, se logra un producto final gastando menos.





Pero los argentinos estamos mal acostumbrados porque queremos ganar más dinero cuando nuestra productividad del trabajo es baja o negativa. Y eso ocurre por falta de inversión en tecnología y en educación. Mucho se habla que el estado gasta el 6 % del PBI en educación, pero el dilema es cómo se gasta el recurso y no su volumen. Mientras tanto, la carencia tecnológica pasa porque el costo del capital/renovación de maquinarias obsoletas se torna dificultosa habida cuenta el encarecimiento de las tasas de interés bancarias.





La productividad es la madre del borrego. Si no sos productivo, perdés. Es una frase de manual. En países serios como Singapore, no se permite que existan actividades improductivas. A mayor productividad, habrá mejor calidad de vida, mejores salarios y una moneda fuerte con alto poder de compra en el interior y en el exterior del país. Esto es lo que se llama capitalismo dirigido. Es decir, existe una libertad de mercado para que el sector privado haga y deshaga pero bajo una única condición: ser productivos. Justamente lo diametralmente opuesto a lo que se daba en la URSS donde la ineficiencia e improductividad provocó el ocaso del sistema.





Claro está que la política monetaria no está bien equipada para tratar problemas de largo plazo en el crecimiento de la productividad. En la Argentina de hoy, hay una preeminencia apostada en el manejo de la política monetaria y se espera que ella resuelva todo. Por ejemplo, se espera que haya una mejora de competitividad. Es un fenómeno singularísimo y peculiar.





Estamos inmersos en una maquinaria ruin según la cual el salario debe subir todos los años. La misma lógica rige para los empresarios que siempre quieren ganar más aunque no inviertan.





Empresarios que le han agarrado la mano a la inflación y que bajo ese paraguas han ganado profusos beneficios en la última década. Esta lógica estructural se ha enquistado en nuestra sociedad. “Todos quieren comer pescado, pero nadie quiere embarrarse”.





Y frente al cambio de paradigma que propone el actual gobierno nacional, es inexorable que el salario real decaiga y que haga lo propio el beneficio empresario. Es decir, el ajuste debe ser repartido en función a las productividades. No se trata de David y Goliat. Debe existir una ley fuerte que proteja a la competencia, que haga que cualquier formador de precios que se exceda quede automáticamente fuera de mercado. Eso es que la demanda de todos los bienes y servicios sea altamente elástica. Se deben combatir a los monopolios y propender a medidas que eleven la productividad. Cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta romper con la inercia parasitaria.





Resulta que el desempleo se ha incrementado (o mejor dicho, se ha dejado de informar incorrectamente su tasa), pero peor aún es que se ha elevado el deterioro o la precariedad de la calidad de los recursos humanos. En efecto, el estado no adecua los programas y currículas educativos en una realidad tan dinámica trasuntándose ello en un gasto espurio en financiar vocaciones que el país tiene en exceso y descuidando otros quehaceres donde la cuantía y calidad de profesionales son exiguas.





Cuando se escucha decir que los precios relativos están distorsionados, justamente lo que se está precisando es que nadie tiene un conocimiento cabal sobre la estructura de costos. Es un malabarismo de valores inconexos. No se trata de un reduccionismo numérico. Es sencillamente decir las cosas como son. Repele escuchar que llegó la hora de elegir entre ganar menos o quedarse sin trabajo; máxime cuando la plutocracia se ha enriquecido enjundiosamente durante la década K. Sí, porque a contrario sensu de lo que muchos creen, el populismo K a los que más benefició fue a las clases más ricas y pauperizó terriblemente a las clases sociales más vulnerables, léanse beneficiarios de planes sociales, obreros, jubilados.





Es hora de terminar con la pantomima y la parafernalia.







