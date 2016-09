El setenta por ciento de las detenciones es por negarse a ser identificados

A diario, desde la oficina de Relaciones Institucionales de la Policía de la Provincia, se envía el parte de prensa oficial, donde detallan, además de los siniestros viales, los arrestos, aprehensiones y detenciones, que concreta la policía. Si bien es cierto en algunos casos -en promedio no superan el 30 %- la privación de libertad es por un hecho delictivo, éstos no son paradójicamente informados.





Es decir, la Policía -quien es la primera en intervenir en un hecho delictivo, porque es a quien primero llama la víctima- no los informa, salvo que detengan al o los autores. Esta información parcial no permite conocer con exactitud policial, los hechos delictivos que ocurren, y cuántos de esos autores son detenidos.





Sin embargo, analizando el parte de prensa enviado en la jornada de ayer -comparando con los del mes pasado-se puede decir que sólo tres de cada diez detenidos acaban de cometer un delito, o bien eran buscados desde hace tiempo por un hecho delictivo.





El resto, los que representan el 70 por ciento de los informados en el parte oficial, son de ellos en su mayoría, -en un promedio de los 25 años- quienes se niegan a identificarse, y en menor proporción están aquellos que protagonizan un desorden en la vía publica. Es decir que el 70 por ciento de las personas que son alojadas en los calabozos de las comisarías son por faltas contravencionales y no como consecuencia de la inseguridad.





En el último parte de prensa, que toma desde las 16.00 del viernes, a las 4.00 de la madrugada de ayer, se informa del arresto y detención de diez personas, las que se concretaron en un lapso de siete horas -entre las 17.30 y 00.25- en la ciudad capital. Sin embargo, en igual período de tiempo se reportaron más de una veintena de hechos ilícitos, que van desde robos a vehículos dejados en la vía pública, arrebatos, etc. los cuales son informados desde la Policía de la provincia, aunque no en el parte oficial que se envía a la prensa.





Sí figuran en los que son enviados desde las distintas comisarías, junto a los siniestros viales y aprehensiones a la División Relaciones Institucionales.