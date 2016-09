Fuerte crítica oficialista a la ejecución de obras de Brizuela del Moral

Referentes de la línea “La 17 de Noviembre” emitieron ayer un documento con fuertes críticas a la ejecución de obras que realizó en su gestión el ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral (FCyS).





“El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, a cargo de Jorge Avellaneda, resolvió ordenar la demolición de 20 Viviendas en Aconquija (Andalgalá), que fueron construidas con fondos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), responsabilidad del hijo del ex gobernador (Eduardo Brizuela del Moral), quien construyó un barrio de 20 viviendas y jamás se lo pudo entregar porque lo edificó en un terreno que no existía, que no era del Estado provincial, condición elemental. Y ahora se deberán demoler por estas irresponsabilidades del gobierno del Frente Cívico y Social”, manifiestan en el escrito.





Desaciertos





En igual sentido, esta línea interna del oficialismo gobernante enumera una serie de obras que, según aseguran, tuvieron que ser demolidas porque presentaban falencias en su construcción.





“Solo estafas y desaciertos podríamos mencionar de la Obra Pública del Frente Cívico. La demolición y remoción de los materiales de la ex cárcel o ex penitenciaría: los miles de metros cuadrados de chapas de zinc extraídos de los techos de este edificio; los miles de kilogramos de hierro de los barrotes-rejas de las celdas, las vigas de madera noble, ¿a dónde fueron a parar?; la obra de reciclaje del viejo hospital San Juan Bautista: ¿a dónde fueron a parar las rejas de hierro forjado de la verja del frente principal de ese histórico edificio?”.





Reclaman, además, por la falencia de la “obra del Predio Ferial: ¿dónde están los miles de metros cuadrados de chapa que conformaban “El poncho al Viento”, de la hoy estructura metálica estereotípica, sin cobertura del principal acceso y calle central del predio, y la obra del Estadio Bicentenario? ¿Los aerogeneradores del cerro Ancasti, con la ilusión de generar energía? Esto es sólo parte de la historia de la cual no podrán desprenderse algún ex gobernador; el ex ministro de Obras y Servicios Públicos; ex subsecretarios y demás funcionarios del Frente Cívico que intervinieron en el fraude de esta obra”.





Para contrarrestar esta ola de denuncias por supuesta irregularidades “La 17 de Noviembre”, encabezada por el senador Hugo Corpacci, destaca la construcción del edificio de la OSEP y el Capresca, realizada por la actual gestión del Gobierno provincial.