Municipales de Valle Viejo confirmaron el estado de alerta

Un grupo de empleados del municipio que administra Gustavo Roque Jalile (FCyS) confirmaron el estado de alerta, ante el incumpliento de los acuerdos salariales por parte del Ejecutivo comunal.





Los municipales nucleados en el SOEM chacarero confirmaron que se reunirán en los próximos días en asamblea, para definir los pasos a seguir ante la falta de cumpliento del 30 % de aumento, que oportunamente habían consensuado con el jefe comunal.





Los trabajadores reclaman no sólo que se haga efectivo el pago del 20 % de aumento que faltaba, sino que además denunciaron que cobraron el sueldo sin el 10% de incremento que había sido liquidado el mes pasado.





“Al parecer, vamos para atrás, no cumplieron con el pago del 20 % que venía a completar el 30 % acordado, sino que además nos damos con la sorpresa que el sueldo que cobramos tampoco está incluido el 10 % que ya venían pagando. El intendente no sólo no cumple los acuerdos salariales, sino que vamos de mal en peor, porque no puede sostener lo que otorgó. Estamos analizando firmemente iniciar la semana con un paro”, manifestó un trabajador.