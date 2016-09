El Banco Nación ya entregó 2.000 créditos hipotecarios para la vivienda única

"El Banco Nación ya entregó los primeros 2000 créditos hipotecarios para vivienda única", indicó el vicepresidente de la entidad Enrique Szewach, en diálogo con Télam durante el aniversario de la Fundación Mediterránea celebrado ayer en la provincia de Córdoba.

"Antes de fin de año la entidad completará el menú de opciones lanzando la línea para construir viviendas en terreno propio", adelantó Szewach, al tiempo que se mostró positivamente expectante del resultado del programa de sinceramiento fiscal, o blanqueo.

El funcionario explicó que “desde su lanzamiento, hace casi tres meses, ya han ingresado unas 30.000 solicitudes de las que se han procesado 2.000” que bien ya fueron otorgados o se encuentran en la etapa final del proceso de entrega.

Szewach calificó de “exitoso” la repercusión de esta línea y reconoció que el anzuelo está en los primeros tres años de los 20 del plazo total en donde la tasa es fija a 14%, aunque aclaró que con los costos se eleva a 16%, en que se ajusta con el coeficiente de variación salarial del año anterior, “con lo que de alguna manera te aseguras que la cuota no suba más que el salario del año anterior y se ajusta una vez por año” y con la opción de poder sumar los ingresos familiares (padres, hermanos, entre otros) para computar ingresos.

Señaló también que antes de fin de año la entidad lanzará "la línea para construir sobre terreno propio y con eso vamos a completar todo el menú de opciones".

El vicepresidente del Banco Nación defendió la elección de la tasa fija por sobre el instrumento UVI que promueve el Banco Central para actualizar los créditos de la entidad.

“Avanzamos más por el lado de la tasa fija. Estamos esperando que se consolide esta baja de la tasa de inflación para que la gente esté más cómoda con un crédito indexado. En la medida en que se produzca va a ser casi equivalente un crédito de uno u otro”.

Aún así, indicó que, en el Banco de la Nación Argentina, desde los cuerpos técnicos financieros analizan lanzar alguna línea de depósitos que esté vinculado con las UVI pero “no aún” sino cuando baje más la inflación anual.

En cuanto al blanqueo, se mostró optimista. “Creo que va a ser exitoso porque la presión internacional para tener el dinero blanqueado es muy fuerte. Cuánto va a ingresar al país o cuánto quedará afuera es prematuro decirlo pero soy optimista”, dijo Enrique Szewach a Télam.

Consultado sobre las opciones que ofrece el Gobierno para blanquear el dinero sin pagar el impuesto especial se sacó el traje de funcionario nacional y a modo personal y como economista recomendó “el bono milagroso, el de uno a tres”.

Aunque aclaró “como no estoy en esa situación no estudié bien las opciones”.

Se trata del bono más largo ofertado por el gobierno. Serán bonos de la República Argentina en Dólares Estadounidenses a siete años a adquirirse hasta el 31 de diciembre de 2016 inclusive, que será intransferible y no negociable durante los primeros cuatro años de su vigencia. Este bono durante los primeros dos años de su entrada en vigencia, tendrá un interés de 1%, y su adquisición en forma originaria, exceptuará del impuesto especial un monto equivalente a dos veces el monto suscripto.

En cuanto a los Fondos Comunes de Inversión atados a desarrollos productivos indicó que su recomendación “dependerá de cómo se diseñen, la tasa de rentabilidad que ofrezcan. Es un instrumento muy novedoso muy interesante pero quizás genere cierto ruido a la gente justamente por ser nuevos”.

El formato de Fondos Comunes de Inversión, será uno de los instrumentos a través de los cuales se canalizará el blanqueo de capitales y, según fuentes del mercado consultadas por Télam, hay varios operadores de mercado trabajando en el armado de estos mecanismos financieros que se presentarán progresivamente al público y a los inversores.

